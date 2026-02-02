Otomotiv pazarında hibrit ve elektrikli araç segmentindeki liderliğini pekiştiren BYD, Türkiye’deki kullanıcılarını yeni bir zam haberiyle karşıladı.

2025 yılında toplam 45 bin 537 adetlik satış rakamına ulaşarak pazar payını ciddi oranda artıran MARKA, maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtmaya devam ediyor.

GİRİŞ MODELLERİNDE 65 BİN TL'YE VARAN ARTIŞ

Yeni listeye göre markanın ulaşılabilir modelleri arasında yer alan Atto 2 Boost 49 bin TL artışla 1.624.000 TL’ye yükselirken, Dolphin Comfort modelinde 65 bin TL'lik bir fiyat artışı görüldü.

BYD’nin popüler SUV modellerinden Atto 3 Design ise şubat ayına 40 bin TL’lik zamla 2.249.000 TL seviyesinden giriş yaptı.

ÜST SEGMENTTE ZAM ORANLARI 100 BİN TL'Yİ AŞTI

Premium segmentte ise rakamlar daha dikkat çekici seviyelere ulaştı:

• BYD Han Executive: 94 bin TL zamlanarak 4.873.000 TL oldu.

• BYD Tang Flagship: 104 bin TL'lik rekor artışla 5.418.000 TL fiyat etiketine ulaştı.

• BYD Sealion 7 Excellence: 81 bin TL artışla 4.190.000 TL’den satışa sunulmaya başlandı.

ÜÇ MODELDE FİYATLAR SABİT KALDI

Tüm modellere yansıyan genel zam dalgasına rağmen; Seal U EV Design, Seal Design ve Sealion 7 Design modellerinin fiyatları, ocak ayındaki seviyelerini koruyarak 2.489.000 TL’de sabit kaldı.