3 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan rapora göre, otomotiv devleri Ocak ayında birbirine zıt performanslar sergiledi. Tofaş, yıllık bazdaki rekor büyümesiyle endeks üzeri performansını sürdürürken; Ford Otosan hem satış hem de pazar payı tarafında geri çekilme yaşadı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

TOFAŞ (TOASO): SATIŞLAR YÜZDE 156 ARTTI

Tofaş, Ocak ayında sergilediği performansla pazarın yıldızı oldu. Şirketin toplam araç satışları yıllık bazda yüzde 156,7 artarak 16.261 adede ulaştı. Bu güçlü ivme, şirketin pazar payını 12,4 puanlık sıçramayla yüzde 21,6 seviyesine taşıdı.

BIST 100 endeksinin yıl başından bu yana %7,4 üzerinde getiri sağlayan hisse için Deniz Yatırım şu değerlendirmeyi yaptı:

Hedef Fiyat: 388,00 TL

Cari Fiyat: 323,50 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %19,93

FORD OTOSAN (FROTO): SATIŞLARDA VE PAZAR PAYINDA KAYIP

Ford Otosan cephesinde ise Ocak ayı daha durgun geçti. Şirketin toplam araç satışları yıllık bazda yüzde 13,6 azalarak 5.339 adede geriledi. Bu düşüşle birlikte şirketin pazar payı da 1,9 puan azalarak yüzde 7,1 seviyesinde gerçekleşti.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Hissenin endekse göre %1,6 daha iyi performans gösterdiği not edilirken, Deniz Yatırım'ın güncel öngörüleri şöyle şekillendi:

Hedef Fiyat: 135,80 TL

Cari Fiyat: 116,40 TL

Tavsiye: Tut

Prim Potansiyeli: %16,66

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.