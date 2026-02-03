Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2026 yılının merakla beklenen ilk verilerini açıkladı.

Veriler, yüksek faiz ve sıkılaşma politikalarına rağmen tüketicinin otomobile olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koydu.

Ocak ayında toplam satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 artarak 75 bin 362 adet olarak gerçekleşti.

• Otomobil satışları: Yüzde 9,14 artışla 61.055 adet.

• Hafif ticari araçlar: Yüzde 12,56 artışla 14.307 adet.

Bu sonuçlar, son 10 yılın ocak ayı ortalamasına göre pazarın yüzde 77 büyüdüğünü gösteriyor; bu da sektörün tarihi bir ivme yakaladığının en somut kanıtı.

SUV VE C SEGMENTİ TEK BAŞINA DOMİNE

Artık bir "trend" olmaktan çıkıp standart haline gelen SUV modelleri, pazarın yüzde 60,3'ünü tek başına domine etti.

• Zirve SUV'un: 36.786 adet satışla en çok tercih edilen gövde tipi oldu.

• Ekonomik Tercihler: Vergi avantajlı A, B ve C segmenti araçlar toplam pazarın yüzde 83,7’sini oluştururken, her iki araçtan birinin C segmenti (32.428 adet) olması dikkat çekti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GAZ KESMİYOR

Yakıt türlerine bakıldığında benzinli araçlar yüzde 43,7 pay ile liderliğini korusa da asıl hikaye alternatif enerjilerde yazılıyor:

• Elektrikli Devrimi: Elektrikli otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 81,6 artarak 11.304 adede ulaştı. Pazar payı ise yüzde 18,5'e yükseldi.

• Hibrit Yükselişi: Satılan her 100 araçtan 30'u (18.774 adet) hibrit teknolojisine sahip.

• Dizel Kan Kaybediyor: Dizel araçların payı yüzde 6,9’a kadar gerileyerek tarihin en düşük seviyelerinden birini gördü.

MARKA YARIŞINDA KİM ÖNDE?

Ocak ayının marka lideri Renault (9.247 adet) olurken, onu Toyota ve Volkswagen takip etti. Yerli marka Togg ise 2.029 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarındaki iddialı konumunu sürdürdü.