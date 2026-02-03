Değerli madenler piyasası, 2026 yılına teknoloji dünyasını aratmayan bir volatiliteyle başladı.

29 Ocak’ta 8 bin 58 TL ile zirve yapan gram altın, sadece birkaç gün sonra 2 Şubat’ta 6 bin 939 TL seviyesine gerileyerek yatırımcısını şaşırttı.

Benzer bir tablo gümüşte de yaşanırken, uzmanlar bu hareketliliğin makroekonomik ve sektörel izdüşümlerini değerlendirdi.

DOLARDAN KAÇIŞ VE GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI

Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, altındaki agresif yükselişi üç ana nedene bağlıyor:

• Trump ve Zayıf Dolar Stratejisi: Donald Trump’ın ABD’nin rekabet gücünü artırmak için savunduğu gevşek para politikası, yatırımcıları dolardan uzaklaştırarak altın ve gümüşe yöneltti.

• Küresel Risklerin Çeşitlenmesi: Ukrayna Savaşı, Venezuela’daki gerilimler ve ABD-Çin rekabeti gibi jeopolitik riskler, sermayeyi "güvenli liman" olan madenlere itti.

• Sürü Psikolojisi: Değerli madenlerden hızlı kar elde etmek isteyen bireysel yatırımcıların yarattığı talep patlaması, yükselişi körükledi.

KEVİN WARSH ADAYLIĞI DÜŞÜŞÜ TETİKLEDİ

Altının ons fiyatının 5 bin 600 dolardan 4 bin 506 dolara kadar gerilemesinde, Trump’ın yeni FED Başkanı adayı Kevin Warsh etkili oldu.

Ünalmış, Warsh’ın doları güçlü tutacağı beklentisinin, değerli madenlerdeki kar satışlarını hızlandırdığını ifade etti.

ALTIN ZİRVE YAPINCA TÜKETİM DE ARTIYOR

Araştırmaların şaşırtıcı bir korelasyonu ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Ünalmış, altının sadece bir yatırım aracı olmadığını, aynı zamanda bir tüketim tetikleyicisi olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarının rekor kırdığı dönemlerde, elindeki varlığı realize eden yatırımcıların özellikle gayrimenkul (ev, arsa), otomobil ve beyaz eşya alımına yöneldiği gözlemleniyor.

"KESKİN ARTIŞLAR KESKİN DÜŞÜŞLER GETİREBİLİR"

Yatırımcıları uyaran Prof. Dr. Ünalmış, piyasadaki "fiyat ne kadar hızlı yükselirse o kadar hızlı düşebilir" kuralının geçerliliğini koruduğunu hatırlatarak, değerli madenlere talep oluşturan şartların hala masada olduğunu ve dalgalanmaların devam edebileceğini belirtti.