Rusya’da 2022 yılındaki yaptırım dalgasının ardından ülke içinde kullanılmaya devam eden Visa ve Mastercard kartları için veda vakti yaklaşıyor.

Rusya Devlet Duması Finans Piyasaları Komitesi Başkanı Anatoli Aksakov, Merkez Bankası’na bu kartların mal ve hizmet ödemelerinde kullanımını kısıtlama yetkisi verecek yasal bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu.

"ESKİ ÇİPLER GÜVENLİK RİSKİ TAŞIYOR"

Sürecin gerekçesini teknik altyapıdaki yetersizliklere bağlayan Aksakov, kartlarda bulunan çiplerin zamanla eskidiğini ve veri güvenliğini tehdit etmeye başladığını belirtti.

Arıza ve dolandırıcılık risklerinin arttığını vurgulayan yetkili, ödeme sistemlerinin hızla dijitalleştiği bir ortamda, güncellenmeyen eski altyapıların kullanıcı güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Aksakov’un açıklamalarına göre geçiş süreci ani bir "kapatma" şeklinde olmayacak:

• Kademeli Geçiş: Kartlar, üzerlerinde yazan son kullanma tarihlerine kadar geçerliliğini koruyacak.

• Mir Kart Tavsiyesi: Halihazırda işlemlerin tamamı Merkez Bankası kontrolündeki Ulusal Ödeme Kartları Sistemi (NSPK) üzerinden yapıldığı için teknik geçişte sorun beklenmiyor.

• Mevcut Durum: Rusya’daki kartların yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan bu markaların, yerini tamamen yerel Mir kartlara bırakması hedefleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'daki özel askeri operasyonun ardından 2022 Mart ayında Rusya pazarından çekilen Visa ve Mastercard, Rus bankalarının bastığı kartların yurt dışında kullanımını durdurmuştu.

Rus bankaları ise ülke içindeki mağduriyeti önlemek için bu kartların geçerlilik sürelerini sınırsız hale getirmiş veya uzatmış, ancak yeni kart basımını durdurmuştu.