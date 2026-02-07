Yenilikçi üretim yöntemleriyle sektörde öne çıkan şirket, İsviçre ve İtalya'dan ithal ettiği robotik sistemlerle donatılmış 4 hattan oluşan tesisiyle büyük bir ihracat hamlesine hazırlanıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 2005'te kurulan, Adana, Mardin ve Mersin olmak üzere 3 ilde 5 üretim tesisi bulunan şirket, yaklaşık 240 çalışanıyla üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Ana faaliyet alanı un ve makarna üretimi olan şirket, un üretimiyle ilgili yıllık 440 bin ton buğday kırma kapasitesine sahip.

Ocak ayında faaliyete geçirdiği 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesisle kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artıran Akhan Un, hem iç hem de dış pazarda büyümeyi hedefliyor.

Akhan Un Genel Müdürü Turhan Irmak, AA muhabirine, ekmeklik, baklavalık ve böreklik olarak sınıflandırdıkları lüks tüketime yönelik ürün segmentlerinde toplam 28 çeşit ürünleri bulunduğunu, bunun yanı sıra yeni devreye aldıkları makarna tesislerinin de yıllık 114 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir un sektörünün içerisinde olduklarını vurgulayan Irmak, üretim anlayışları ve yıllar içinde yaptıkları kapasite artırımı yatırımlarıyla şirketlerini önemli bir noktaya taşıdıklarını, kalite anlayışlarından ise hiçbir şekilde ödün vermediklerini anlattı.

Irmak, bu doğrultuda sektördeki konumlarını her geçen gün daha da güçlendirdiklerinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de sektörün ilk 10 un üreticisinden biriyiz. Kendi AR-GE laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz 28 çeşit unumuz bulunuyor ve bu ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, BRC sertifikası başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası sertifikaya sahibiz. Bu sertifikalar hem üretim tesislerimizi hem de ürün kalitemizi teyit ediyor."

Mersin Limanı ile Hatay'daki İskenderun Limanı'na yakın olduklarına dikkati çeken Irmak, üretim noktalarının da ham madde kaynaklarına olan yakınlığı sebebiyle lojistik açıdan şirketlerinin büyük konum avantajına sahip olduğunu belirtti.

KONYA ve Mersin'deki tesislerinde toplam 15,4 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi bulunduğunu aktaran Irmak, kendi elektriklerini üreterek maliyet avantajı elde ettiklerini dile getirdi.

Irmak, ocak ayında devreye aldıkları Mardin'deki robotik sistemlerle donatılmış 4 hattan oluşan makarna tesisleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Halka arzdan elde ettiğimiz gelirin yaklaşık yüzde 15'ini bu yatırımla ilgili ödemelerde kullanacağız. Yüzde 40'lık kısmını şirketimizin finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla şirkete enjekte edeceğiz. Kalan yüzde 45'lik kısmını ise işletme sermayesi olarak değerlendirmeyi planlıyoruz."

Mardin'deki makarna tesislerinin yaklaşık 5 bin metrekare arsa üzerinde 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğu bilgisini paylaşan Irmak, ana ekipmanlarını son teknoloji ürünlerden oluşacak şekilde İsviçre ve İtalya'dan temin ettiklerini belirtti.

YENİ YATIRIMLARLA İHRACAT ATAĞI

İhracatta güçlü oldukları sektörlerden birinin de makarna üretimi olduğunu söyleyen Irmak, yeni yatırımlarıyla ana hedeflerinin Afrika, Güney Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu olduğunu aktardı.

Bu pazarlarda uzun süredir fuarlara katıldıklarını anlatan Irmak, Mardin'deki makarna tesislerinde 4 hattın tam kapasiteyle çalışması halinde yaklaşık 70 milyon dolar ciro hedeflediklerini, bunun büyük bölümünün ihracata yönlendirilmesiyle yaklaşık 60 milyon dolar bandında bir ihracat geliri elde etmeyi öngördüklerinin altını çizdi.

Ana hedeflerinin katma değeri yüksek, lüks segment olarak tanımladıkları baklavalık ve böreklik un grubunda büyümek olduğunu dile getiren Irmak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın finansal verileri de bu segmentin şirketimize önemli katkı sağladığını gösteriyor. Bu alandaki ağırlığımızı artırmak istiyoruz. Devreye aldığımız makarna tesisimizle bu alanda da yeni ürünler ve yeni pazarlarla büyümeyi hedefliyoruz."