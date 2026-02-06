Güne baskı altında başlayan ve 4.655 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, öğleden sonra gelen alımlarla güçlü bir geri dönüş sergiledi. Saat 16.10 itibarıyla yüzde 2’nin üzerinde değer kazanan ons altın, 4.970 dolar seviyesine tırmandı.

İç piyasada ise ons altındaki bu ivme gram altını 6.902 TL seviyesine taşıdı.

Yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 13,49 getiri sağlayan altın, teknoloji hisselerindeki satış dalgası ve güçlenen dolara rağmen "güvenli liman" unvanını koruyarak diğer emtialardan pozitif ayrıştı.

Altındaki yüzde 3’e giden yükselişi gümüş tarafı da gördü. Gümüşün onsu 75,56 dolara, gramı ise 105 lira seviyesine çıktı.

GÜMÜŞTE SERT DÜZELTME: RİSK ALGISI BASKILIYOR

Altındaki toparlanmaya rağmen gümüş tarafında tablo daha karmaşık bir hal aldı. Ons gümüş gün içinde 75,56 dolara çıksa da haftalık bazda yüzde 10,39’luk sert bir düşüşle karşı karşıya kaldı.

Uzmanlar bu durumu şu şekilde değerlendiriyor:

• Riskten Kaçış: Tastylive Küresel Makro Strateji Başkanı Ilya Spivak, hisse senedi piyasaları ve Bitcoin’deki düşüşün genel risk iştahını bitirdiğini, bu durumun gümüş gibi sanayi bacağı olan metalleri baskıladığını belirtti.

• Sanayi Metallerinde Kayıp: Gümüşteki düşüşe paralel olarak platin haftalık yüzde 7,39, bakır ise yüzde 2,16 değer kaybetti.

DEV BANKADAN GELECEK ÖNGÖRÜSÜ: 90 DOLAR HEDEFİ

Piyasadaki dalgalanmaya rağmen dev bankalar orta vadeli iyimserliğini koruyor.

JP Morgan tarafından yayımlanan analizde, gümüşün kısa vadede 75–80 dolar bandında yeni bir taban oluşturmaya çalıştığı vurgulandı.

Banka, gümüşün gelecek yıl 90 dolar seviyelerine doğru bir ralli yapabileceği öngörüsünü koruyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

