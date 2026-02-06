Sorunun odağında, aracın estetik ve yapısal bütünlüğünü sağlayan C sütunu dış panelleri yer alıyor. Yapılan incelemeler, Ağustos 2018 ile Ocak 2025 tarihleri arasında üretilen modellerde kullanılan yapıştırıcının, ekstrem hava koşullarına dayanıksız olduğunu ortaya koydu.

Özellikle yüksek sıcaklık ve aşırı nemli bölgelerde, panelleri tutan kimyasal yapıştırıcının özelliğini kaybettiği ve işlevsiz hale geldiği saptandı.

TRAFİKTE "UÇAN PARÇA" TEHLİKESİ

Hata, sadece bir estetik kusur değil, hayati bir güvenlik tehdidi olarak nitelendiriliyor.

Yetkililer, seyir halindeki bir aracın gövde panelinin yerinden koparak fırlamasının şu riskleri doğurduğunu belirtiyor:

• Araç içi güvenlik: Panel kaybı anında yaşanacak ani basınç ve gürültü değişimi.

• Zincirleme kaza riski: Arkadan gelen sürücülerin yola düşen veya havada uçan parçadan kaçmaya çalışırken kaza yapma ihtimali.

ÇİN PAZARINA ÖZEL MODELLER KAPSAMDA

Geri çağırma operasyonu, Volkswagen’in Çinli ortağı FAW Group ile yürüttüğü ortak girişim üzerinden yönetilecek. Operasyon, sadece Çin pazarı için özel olarak üretilen ve standart modelden daha uzun bir gövdeye sahip olan "L" (Long) serisini kapsıyor.

Şirket, etkilenen araç sahiplerine ulaşarak yetkili servislerde gerekli güçlendirme ve değişim işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştireceğini duyurdu.