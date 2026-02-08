Borsa İstanbul'da bilanço maratonu hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılı 4. çeyrek finansal sonuçları kapsamında, haftanın ilk işlem günü olan 9 Şubat Pazartesi toplam 5 şirket bilançolarını açıklayacak. Otomotiv ve enerji sektöründeki dev şirketlerin sonuçları, yeni haftada yatırımcıların odağında olacak.

Borsa İstanbul'da 2025 yılı 4. çeyrek bilanço dönemi, haftanın ilk işlem günü olan 9 Şubat Pazartesi açıklanacak finansal sonuçlarla devam edecek. Yatırımcıların yakından takip ettiği otomotiv ve enerji ağırlıklı şirketlerin bilançoları, yeni haftada piyasaların odağında yer alacak.

9 Şubat 2026 Pazartesi günü bilanço açıklaması beklenen şirketler şu şekilde;

Otokar (OTKAR), AYGAZ (AYGAZ), Ford Otomotiv (FROTO), Tofaş (TOASO), Türk Traktör (TTRAK)

