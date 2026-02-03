Küresel emtia piyasaları, 2026’nın ilk haftalarında gümüşün ons başına 120 doları test ederek yaptığı tarihi zirvenin ardından, iki finans devinin hamlelerine kilitlendi. Bir yanda gümüşün endüstriyel gücüne güvenen ve "yola devam" diyen Morgan Stanley, diğer yanda ise devasa "açık pozisyon" iddialarıyla piyasayı baskıladığı öne sürülen Bank of America (BofA). İşte gümüş piyasasının kapalı kapıları ardında dönen o büyük strateji...

MORGAN STANLEY: "GÜMÜŞ YENİ PETROLÜMÜZDÜR"

Morgan Stanley, 2026 yılı strateji raporlarında gümüşü sadece bir kıymetli maden değil, "yeşil devrimin yakıtı" olarak tanımlıyor. Bankanın analistleri, gümüşün 2025’teki %170’lik yükselişine rağmen hala "yolun başında" olduğunu savunuyor.

Stratejileri: Banka, yapay zeka çipleri ve yeni nesil güneş panelleri (TopCon) için gümüşün ikame edilemez olduğunu vurgulayarak, fiziksel arz kıtlığının fiyatları 140 - 170 dolar bandına taşıyabileceğini öngörüyor.

Hamleleri: Yatırımcılarına "geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirin" mesajı veren banka, gümüşü 2026’nın en yüksek inançlı (high-conviction) varlıkları arasında tutuyor.

BANK OF AMERICA: "FİYATLAR ŞİŞTİ Mİ, YOKSA BÜYÜK BİR SIKIŞTIRMA MI KAPIDA?"

BofA tarafında ise durum biraz daha karmaşık ve gizemli. Piyasa kulislerinde, BofA’nın elinde milyarlarca onsluk gümüş "short" (açık) pozisyonu olduğuna dair söylentiler 2026’nın en büyük tartışma konusu.

Resmi görüş: BofA’nın emtia masası, gümüşün 2026 ortalamasının 56 - 65 dolar civarında dengelenmesini bekliyor. Bu, mevcut zirvelerden sert bir düşüş anlamına geliyor.

Gizemli söylenti: Sosyal medyada ve bağımsız analiz platformlarında dolaşan iddialara göre; BofA, kağıt üzerinde gümüş fiyatını baskılayarak fiziksel teslimat yükümlülüğünden kurtulmaya çalışıyor. Eğer fiziksel talep artmaya devam ederse, BofA'nın bu pozisyonları kapatmak için alım yapmak zorunda kalacağı ve bunun "Short Squeeze" (Açık Sıkıştırması) yaratarak fiyatı bir gecede ikiye katlayabileceği konuşuluyor.