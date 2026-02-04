İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon; "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarını kapsıyor.

SPK ŞİKAYETİ VE SOSYAL MEDYA DETAYI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan şikayet üzerine başlatılan inceleme ve analizlerde, şüphelilerin sosyal medya hesapları aracılığıyla pay piyasalarına yönelik manipülatif faaliyetlerde bulundukları öne sürüldü. Başsavcılık açıklamasında, EGEEN ve JANTS paylarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde tanımlanan “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçunun işlendiğinin tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: NTV