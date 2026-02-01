Kripto para dünyası, 2026 yılının en büyük likidasyon dalgalarından biriyle sarsılıyor. Ocak ayındaki rekor denemelerinin ardından Bitcoin (BTC), son 48 saat içinde %20’ye yakın değer kaybederek 78.000 dolar bandına çekildi. Ekranlar kırmızıya boyanmış, yatırımcılar "Ayı sezonu mu başlıyor?" sorusunu sorarken, finans devi JPMorgan’dan piyasanın röntgenini çeken, satır araları sırlarla dolu bir rapor geldi.

PİYASANIN GÖRÜNMEZ ELLERİ DEVREDE Mİ?

Bitcoin’in 96.000 dolardan hızla 78.000 dolara gerilemesi, birçok analist tarafından "beklenmedik" olarak yorumlansa da, JPMorgan’ın kurumsal müşterileriyle paylaştığı notlar başka bir gerçeğe işaret ediyor. Rapora göre bu düşüş, sadece bir fiyat hareketi değil; piyasadaki aşırı kaldıracın ve "zayıf ellerin" sistem dışına itildiği, matematiksel bir hassasiyetle kurgulanmış bir deleveraş (kaldıraç temizliği) operasyonu.

JPMorgan stratejistleri, Bitcoin’in şu an bulunduğu 78.300 - 79.000 dolar aralığının, büyük portföy yöneticileri için "psikolojik bir sınır" olduğunu vurguluyor. Bankanın modellemelerine göre, bu seviye hem bir kale hem de bir uçurum niteliğinde.

Rapordaki Gizemli Detay: "Üretim Maliyeti ve Balina Akümülasyonu"

Sızan raporun en can alıcı noktası, Bitcoin madencilik maliyetleriyle ilgili olan bölüm. 2026'daki son yarılanma (halving) sonrası artan maliyetlerin, 75.000 - 77.000 dolar bandında devasa bir destek oluşturduğu belirtiliyor. JPMorgan, bu seviyenin altındaki kalıcı bir sarkmanın, madencilerin cihaz kapatmasına yol açabileceğini, ancak kurumsal balinaların tam da bu noktada "sessiz bir toplama" (akümülasyon) sürecine girdiğini iddia ediyor.

"Piyasa şu an sadece fiyata ve korkuya odaklanmış durumda. Ancak asıl hareket, hacmin kuruduğu ve küçük yatırımcının panikle sattığı o sessiz bölgelerde gerçekleşiyor. 78 bin dolar seviyesi, ya 2026’nın en büyük dönüş hikayesi olacak ya da çok daha derin bir yeniden yapılanmanın kapısını aralayacak."

150.000 DOLAR HEDEFİ HALA MASADA MI?

Kısa vadeli bu şoka rağmen, bankanın uzun vadeli öngörülerinde geri adım atmaması dikkat çekiyor. Raporda, dijital altının (Bitcoin) geleneksel altınla olan korelasyonu hatırlatılarak, bu tür "sarsıntıların" boğa piyasasının sağlıklı ilerlemesi için birer durak olduğu ifade ediliyor. Banka, piyasanın 82.000 dolar üzerine hızlıca dönmesi durumunda, bir sonraki durağın 110.000 dolar olacağını öngörüyor.

Ancak bir uyarı var: Eğer küresel likidite koşulları sertleşirse ve Bitcoin 75.000 dolar desteğini kaybederse, piyasada "görülmemiş bir panik satışı" tetiklenebilir.

Bu haber metni, piyasadaki güncel veriler ve raporlar ışığında hazırlanan bir analiz özetidir. Kripto para piyasaları yüksek volatiliteye sahiptir ve sermayenizin tamamını kaybetme riski taşır. JPMorgan raporları dahil olmak üzere hiçbir kurumun analizi kesin kazanç vaat etmez