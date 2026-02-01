Kripto para piyasalarında “balina” olarak bilinen insider yatırımcı Garrett Jin, Ethereum (ETH) tarafında açtığı yüksek kaldıraçlı long pozisyonla büyük bir risk aldı. Ancak piyasada yaşanan ani geri çekilme, Jin’in pozisyonunun tamamen tasfiye edilmesine neden oldu.

Bu tek işlemde yaklaşık 250 milyon dolar kaybeden Jin, kripto piyasalarında son yılların en dikkat çekici çöküşlerinden birini yaşadı.

Daha Önce 200 Milyon Dolar Kazanmıştı

Garrett Jin, 10 Ekim’de yaşanan Bitcoin sert düşüşünde açtığı short pozisyonla 200 milyon doların üzerinde kazanç elde etmiş, kripto kulislerinde adından sıkça söz ettirmişti. Bu hamle, onun “içeriden bilgiye sahip” olduğu iddialarını da beraberinde getirmişti.

Ancak piyasalar bu kez affetmedi.

Toplam Zararı 128 Milyon Doları Aştı

Son yaşanan tasfiye sonrası Jin’in kripto piyasalarındaki ömür boyu toplam zararı 128 milyon dolara yükseldi. Daha da çarpıcı olan ise, dev işlemlerle bilinen yatırımcının Hyperliquid hesabında yalnızca 53 dolar kalması oldu.

Kripto Piyasalarına Sert Mesaj

Yaşanan bu olay, kripto piyasalarında yüksek kaldıraçlı işlemlerin ne kadar büyük riskler barındırdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir gecede yüz milyonlarca dolar kazanılabildiği gibi, aynı hızda silinebileceği de yeniden hatırlatıldı.

Paranın büyüklüğü akıllara durgunluk veriyor

250 milyon dolar, güncel kurla yaklaşık 10,8 milyar TL ediyor. Bu devasa tutarla İstanbul’un merkezi ve lüks semtlerinde 500’den fazla daire, Boğaz hattında birden fazla yalı, Anadolu’nun birçok şehrinde tam donanımlı fabrikalar, büyük ölçekli AVM projeleri veya binlerce kişiye istihdam sağlayacak sanayi tesisleri kurulabilir. Hatta bu parayla orta ölçekli bir banka, enerji şirketi ya da holding satın almak bile mümkün. Türkiye’de yüz binlerce insanın ömür boyu çalışarak ulaşamayacağı bu servetin, kripto piyasalarında tek bir gecede buharlaşması, kaldıraçlı işlemlerin ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para piyasaları yüksek risk içerir.