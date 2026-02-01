Bitcoin, yükseliş döneminin ardından aylardır süren bir geri çekilme sürecinde bulunuyor. Fiyat, her yükseliş denemesinde satışla karşılaşırken, grafiklerde daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşması dikkat çekiyor. Bu görünüm, piyasada satış baskısının hâlen devam ettiğine işaret ediyor. Teknik açıdan bakıldığında, düşüşün sona erdiğini gösteren güçlü bir sinyal henüz oluşmuş değil.

Destek seviyeleri kritik önemde

Bitcoin’de aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda öne çıkan destek seviyeleri şu şekilde sıralanıyor:

77.500 – 78.000 dolar: Kısa vadede izlenen ilk destek

69.000 – 70.000 dolar: Orta vadede en kritik seviye

61.000 – 62.000 dolar: Güçlü alımların daha önce geldiği bölge

Bu seviyelerin altına inilmesi hâlinde satışların derinleşebileceği belirtiliyor.

Yukarı yönlü hareketler sınırlı kalıyor

1 Şubat 2026 - Bitcoin Teknik Analiz Grafiği

Bitcoin’de olası yükseliş denemelerinde ise:

88.000 – 90.000 dolar bandı güçlü bir direnç olarak öne çıkıyor.

Bu seviyenin aşılmaması, yükselişlerin geçici kalmasına neden oluyor. Uzmanlara göre bu bölge geçilmeden kalıcı bir toparlanmadan söz etmek zor.

Mevcut fiyat hareketleri, yatırımcıların temkinli davrandığını ortaya koyuyor. Hacim tarafında güçlü bir artış görülmezken, piyasada net bir yön oluşmuş değil. Bu nedenle fiyatın destek ve direnç seviyeleri arasında dalgalanmayı sürdürmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Bitcoin’de düşüş bitti mi?

Mevcut teknik görünüm, düşüşün sona erdiğine dair net bir işaret vermiyor.

En önemli destek seviyesi hangisi?

69.000 – 70.000 dolar bandı kritik ana destek olarak izleniyor.

Yükseliş ne zaman güçlenir?

88.000 – 90.000 dolar bandının aşılması hâlinde toparlanma sinyalleri güçlenebilir.

Fiyat neden toparlanamıyor?

Satış baskısının devam etmesi ve güçlü alımların gelmemesi fiyatı baskılıyor.