Kripto para piyasaları, teknoloji dünyasındaki genel satış dalgasına paralel olarak oldukça sarsıntılı bir haftayı geride bırakıyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesi ve riskli pozisyonlardan hızla çıkmasıyla birlikte, LIDER kripto para birimi Bitcoin kritik eşikleri birer birer test etti.

BİTCOİN 60 BİN DOLAR SINIRINA KADAR ÇEKİLDİ

Haftanın son işlem gününde Bitcoin, erken saatlerde 60.008,52 dolar seviyesine kadar çekilerek yatırımcılarını tedirgin etti. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla bir miktar toparlanan Bitcoin, yüzde 1,64’lük sınırlı bir artışla 64.153,24 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Bu geri çekilme, Bitcoin için tarihi bir dönüşü de temsil ediyor. Kripto varlıklar, Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde sektöre verdiği destekle ivme kazanmadan önceki dönem olan Ekim 2024’teki zayıf seyrine geri dönmüş oldu.

ETHER’DE 10 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Piyasanın ikinci büyük oyuncusu olan Ether (ETH) de bu satış dalgasından nasibini aldı. Seans içerisinde 1.751,94 dolar ile son 10 ayın en düşük noktasını gören Ether, ardından gelen alımlarla yüzde 2,4 toparlanarak 1.891,27 dolara yükseldi.

KAYIPLAR DERİNLEŞİYOR: YÜZDE 36'YA ULAŞAN DÜŞÜŞ

Haftalık ve yıllık bazdaki veriler, piyasadaki erimenin boyutunu gözler önüne seriyor:

Bitcoin: Haftalık kaybı yaklaşık yüzde 16’ya ulaşırken, yıl başından bu yana yaşadığı düşüş yüzde 27’yi buldu.

Ether: Haftayı yaklaşık yüzde 17 değer kaybıyla kapatmaya hazırlanırken, yıl içindeki toplam gerileme yüzde 36 seviyesine çıktı.