LIDER kripto para birimi Bitcoin, haftalık bazda test ettiği yüksek seviyelerin ardından bugün kâr realizasyonuyla karşılaştı. Anlık işlemlerde 67.074 dolardan el değiştiren BTC, yatırımcıların "Düşüş sürecek mi?" sorusunu sormasına neden oldu. JPMorgan stratejistleri ise yayınladıkları son analizle piyasadaki teknik görünümü değerlendirdi.

JPMorgan'dan 'Kritik Eşik' Uyarısı

JPMorgan tarafından yayınlanan 6 Şubat tarihli notta, Bitcoin’in 67.000 dolar seviyesindeki kalıcılığının orta vadeli yükseliş trendi için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Analistler, bu seviyenin korunması durumunda bir sonraki direnç bölgesinin 71.500 dolar olacağını öngörüyor. Bankanın raporuna göre; kurumsal ETF girişlerindeki süreklilik, ani çöküşlerin önüne geçen en büyük bariyer konumunda.

Piyasada Son Durum: İşte Teknik Seviyeler

JPMorgan ve piyasa analizlerinin ortaklaştığı güncel destek ve direnç noktaları şu şekilde belirlendi:

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

JPMorgan'a göre Bitcoin neden düşüyor? Analiz raporuna göre; kısa vadeli yatırımcıların direnç bölgelerinde nakde geçme isteği ve küresel makro verilerin yarattığı belirsizlik baskıyı artırdı.

Bitcoin alımı için uygun seviye neresi? JPMorgan uzmanları, 64.000 - 66.000 dolar aralığının uzun vadeli yatırımcılar için güçlü bir alım bölgesi (dip) olabileceğini belirtiyor.

BTC'de HEDEF fiyat kaç? Banka, orta vadeli projeksiyonunda kurumsal adaptasyonun sürmesiyle birlikte fiyatın yeniden 70 bin dolar üzerine oturmasını bekliyor.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR: Bu haber JPMorgan raporlarından ve canlı piyasa verilerinden derlenmiştir. Kripto varlık yatırımları yüksek volatilite ve risk içerir.