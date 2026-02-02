Kripto varlık dünyasının lideri Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde 75 bin dolar sınırında işlem görüyor. Yatırımcıların "dipten alım" yapma konusunda isteksiz davranması, piyasalardaki endişeleri artırırken stratejistler satış baskısının henüz sona ermemiş olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

FED BELİRSİZLİĞİ VE TRUMP’IN ADAYLIK DUYURUSU

Piyasadaki bu geri çekilme, ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü yaptığı kritik açıklamayla eş zamanlı gerçekleşti. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Mayıs ayında sona erecek görev süresinin ardından bu koltuk için Kevin Warsh’ı aday göstereceğini duyurdu. Fed başkanlığına ilişkin yaşanan bu belirsizlik, yatırımcıların risk iştahını azaltarak dijital varlıklar üzerindeki baskıyı derinleştirdi.

ETHER VE DEĞERLİ METALLERDE KAYIPLAR SÜRÜYOR

Satış dalgası sadece Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Dijital varlık piyasasının ikinci büyük ismi olan Ether, Bitcoin'den daha derin bir kayıp yaşayarak yılbaşından bu yana yüzde 23 değer kaybetti. Benzer şekilde altın, gümüş ve diğer metallerde cuma günü başlayan düşüş eğilimi pazar akşamı da devam etti.

1,7 TRİLYON DOLARLIK KAYIP

10X Research tarafından yayımlanan güncel rapora göre, kripto piyasasının toplam değeri geçen yıl ulaştığı zirve seviyesinden bu yana yaklaşık 1,7 trilyon dolar (yüzde 39) azaldı. Şirket stratejistleri, mevcut fon akımlarının piyasa algısında belirgin bir bozulmaya işaret ettiğini ve Bitcoin için 73 bin dolar seviyesindeki destek noktasının kritik önemde olduğunu vurguluyor.

2025 yılına zayıf bir başlangıç yapan Bitcoin’in yılbaşından bu yana toplam değer kaybı ise yüzde 12'yi aşmış durumda.

Kaynak: Dünya