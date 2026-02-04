Ramazan ayına sayılı günler kala ekonomi koridorları hareketlendi! Milyonlarca emeklinin ve hak sahibinin gözü kulağı ikramiye zammına çevrilmişken, Ankara kulislerinden sızan son bilgiler gündeme bomba gibi düştü. Masada tek bir rakam değil, iki farklı formülün olduğu iddia ediliyor.

İşte Masadaki O Gizemli Rakamlar!

Geçtiğimiz yıl 4.000 TL olarak ödenen ikramiyeler için bu yıl çıtanın çok daha yukarıya çekileceği konuşuluyor. Kulislerde dolaşan en güçlü senaryoya göre:

Birinci Senaryo: İkramiyelerin %25 artışla 5.000 TL'ye çıkarılması.

İkinci Senaryo: Bütçe zorlanarak "refah payı" dokunuşuyla rakamın 5.500 TL veya 6.000 TL bandına çekilmesi.

"Çifte Bayram" Formülü Mü Geliyor?

İddialara göre, ekonomi yönetimi bu yıl ikramiyeleri sadece bir "sosyal destek" değil, piyasayı canlandıracak bir "ekonomik hamle" olarak görüyor. Eğer konuşulan 5.500 TL’lik rakam kabul edilirse, bir emekli ailesinin cebine iki bayramda toplam 11.000 TL ek gelir girmiş olacak.

Ödeme Takvimi Bile Sızdı!

Henüz resmi bir açıklama gelmese de, hazırlıkların 9-13 Mart tarihleri arasında ödemelerin tamamlanması yönünde olduğu öne sürülüyor. Milyonlar şimdi "Resmi açıklama ne zaman yapılacak?" sorusuna kilitlenmiş durumda.

Önemli Not: Bu rakamlar şu an için Ankara kulislerinde konuşulan ve uzmanların öngördüğü "iddia" seviyesindeki bilgilerdir. Resmi rakamın önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası duyurulması bekleniyor.