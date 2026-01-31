Ocak ayı boyunca durdurulamaz bir ralliye imza atan BIST 100, yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 22,88 oranında getiri sağladı.

Haftalık bazda 13.906,51 puana kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini yenileyen endekste, lokomotif güç bankacılık sektörü oldu.

Bankacılık endeksi haftayı yüzde 10,5 gibi agresif bir kazançla kapatırken, onu yüzde 9,42 ile holding endeksi izledi.

HAFTANIN YILDIZ HİSSELERİ

Hisse bazlı hareketlerde bu hafta gayrimenkul ve bankacılık rüzgarı esti:

• Kiler Holding (KLRHO): Yüzde 33,79’luk yükselişiyle haftanın açık ara şampiyonu oldu.

• Akbank (AKBNK): Yüzde 17,88 değer kazanarak bankacılık rallisine öncülük etti.

• Enka İnşaat (ENKAI): Yüzde 16,35’lik primle kürsünün üçüncü basamağına yerleşti.

Kaybedenler tarafında ise Gen İlaç (GENIL) yüzde 11,53 düşüşle negatif ayrışmaya devam ederken, Pasifik Grubu hisseleri (PASEU ve PATEK) yüzde 6’nın üzerinde değer kaybetti.

DEVLERİN LİGİ: ASELSAN ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Borsa İstanbul’un en değerli şirketleri listesinde Aselsan, 1 trilyon 382 milyar TL’lik piyasa değeriyle liderliğini perçinledi.

Haftanın sürpriz çıkışını yapan Kiler Holding, 958 milyar TL değeriyle ikinci sıraya yerleşirken, Garanti BBVA 677 milyar TL ile devler ligindeki yerini korudu.

İŞLEM HACMİNDE "THY" KLASİĞİ

Toplam işlem hacminin 930 milyar TL’yi aştığı haftada, yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisseler şunlar oldu:

• Türk Hava Yolları (THYAO): 87,1 milyar TL

• Aselsan (ASELS): 78,4 milyar TL

• İş Bankası (ISCTR): 56,2 milyar TL