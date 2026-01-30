Kevin Warsh, klasik akademi dünyasından ziyade finansın mutfağından gelen bir isim. Kariyerine Morgan Stanley’de yatırım bankacılığıyla başlayan Warsh, 2006-2011 yılları arasında FED Yönetim Kurulu Üyeliği yaparak 2008 küresel krizini en ön safta göğüsledi.

O dönemde, Powell’ın aksine, kontrolsüz parasal genişlemenin (bol likidite) uzun vadeli risklerine dikkat çeken ender isimlerden biriydi.

Warsh’ın başkanlığı, FED’in son yıllardaki "piyasayı destekleme" odaklı politikasından sert bir sapma anlamına gelebilir:

• Bilanço Küçültme (QT): Warsh, FED’in devasa bilançosunun piyasalarda "yapay bir refah" yarattığını savunuyor. Bu da önümüzdeki dönemde piyasadan dolar çekme operasyonlarının hızlanabileceği sinyalini veriyor.

• Faiz Politikası: Her ne kadar Trump düşük faiz istese de Warsh "ekonomik temellere dayanmayan" agresif indirimlere mesafeli duruşuyla biliniyor. Ancak son dönemde Trump’ın vizyonuyla uyumlu olarak enflasyonu düşürmek için arz yönlü reformları destekleyen bir çizgiye kaydığı görülüyor.

• Varlık Fiyatlarında Normalleşme: "FED piyasaları şımarttı" tezini savunan Warsh, hisse senetleri ve riskli varlıklardaki şişkinliğin sönmesi gerektiğini, piyasanın kendi dinamiklerine (disipline) dönmesi gerektiğini vurguluyor.

KRİPTO VE DEĞERLİ METALLER İÇİN YENİ DENKLEM

Warsh’ın adaylığıyla birlikte altın ve gümüşte yaşanan sert satışlar, aslında bir "likidite korkusu" fiyatlamasıdır.

• Altın ve Gümüş: Warsh, enflasyona karşı koruma olarak altını değerli bulsa da faizlerin beklenenden daha yavaş düşmesi ihtimali değerli madenler üzerinde baskı yaratıyor.

• Kripto Paralar: Warsh, kripto piyasasını "teknolojik bir devrim"den ziyade "bol para döneminin bir ürünü" olarak görüyor. Trump’ın "ABD’yi kripto başkenti yapma" hedefiyle Warsh’ın bu mesafeli duruşunun nasıl dengeleneceği, dijital varlık yatırımcılarının ana odağı olacak.

TRUMP İLE İLİŞKİSİ: BAĞIMSIZ AMA UYUMLU

Trump, Powell’ı sık sık "faiz indirimlerinde yavaş kalmakla" suçlarken, Warsh’ı "merkez oyuncu" ve "hayal kırıklığına uğratmayacak disiplinli bir LIDER" olarak tanımlıyor.

Warsh'ın gelişi, FED'in BEYAZ Saray ile daha yakın çalışacağı ancak piyasa disiplininden ödün vermeyeceği hibrit bir döneme işaret ediyor.