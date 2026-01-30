Küresel ekonomi dünyası, BEYAZ Saray’dan gelen "yeni FED başkanı" fısıltılarıyla sarsılıyor.

Donald Trump’ın, FED’in direksiyonuna eski vali Kevin Warsh’ı getireceğine dair haber akışı, özellikle değerli madenlerde son yılların en sert satış dalgasını tetikledi.

SON DAKİKA|Trump duyurdu! Fed'in yeni başkan adayı belli oldu

GÜMÜŞTE KAYIP DERİN

Haftalardır rekor seviyelerde seyreden ve yatırımcısına bayram ettiren gümüş, Warsh dedikodularıyla birlikte tam anlamıyla bir "şok" yaşadı.

Gümüş fiyatları günlük bazda yüzde 17’yi aşan kayıpla 95 dolar/ons seviyelerine kadar çekildi.

Benzer bir tablo palladyum cephesinde de görüldü; maden günü yüzde 12’lik bir kayıpla kapattı.

ALTIN DEDİKODUDAN RAHATSIZ: YÜZDE 8 GERİ ÇEKİLME

Güvenli liman altın, "faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği" endişesiyle sarsıldı.

Altın fiyatlarında yüzde 8’e yaklaşan bir geri çekilme kaydedilirken, piyasa analistleri bu durumu "Warsh fiyatlaması" olarak adlandırıyor.

Kevin Warsh kimdir?

NEDEN KEVİN WARSH?

Piyasalar neden bu isimden bu kadar çekiniyor? İşte kilit noktalar:

• Para Politikasında "Şahin" Duruş: Warsh, geçmişte FED’in uyguladığı ultra-gevşek para politikalarını ve aşırı likidite bolluğunu sert bir dille eleştirmesiyle tanınıyor.

• Sığ Faiz İndirimleri: Maybank analistlerine göre Warsh’ın gelişi, beklenen faiz indirimlerinin daha "yavaş ve sığ" olacağı anlamına geliyor. Altın gibi faiz getirisi olmayan varlıklar, yüksek faiz ortamından her zaman negatif etkileniyor.

• Doların Güçlenmesi: Warsh beklentisi dolar endeksini yukarı taşırken, dolarla fiyatlanan metallerin maliyetini artırarak talebi baltalıyor.

"KÂR REALİZASYONU İÇİN BAHANE OLDU"

The Wall Street Journal'ın Trump’ın danışmanlarına dayandırdığı habere göre, atamanın eli kulağında.

Uzmanlar, piyasanın zaten bir düzeltme beklediğini ancak Warsh isminin bu düzeltme için "mükemmel bir tetikleyici" olduğunu belirtiyor.

Yatırımcılar, FED’in yeni döneminde para musluklarının daha sıkı tutulacağı korkusuyla pozisyonlarını hızla kapatıyor.