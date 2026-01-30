ABD Başkanı Donald Trump, Federal Reserve başkanlığı için eski Fed yetkilisi Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Warsh'ı Fed'in bir sonraki başkanı olarak aday göstermeyi planladığını duyurarak, "Kevin'ı uzun süredir tanıyorum ve Fed'in en büyük başkanlarından biri, belki de en iyisi olarak tarihe geçeceğinden hiç şüphem yok. Tam anlamıyla biçilmiş kaftan ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz" ifadelerini kullandı.

Trump, FED’in başına geçecek isim olarak onu gösterdi: Kevin Warsh Kimdir?

SENATO ONAYLARSA MAYISTA GÖREVE BAŞLAYACAK

2006-2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu'nda görev yapan Warsh, daha önce Trump'a ekonomi politikaları konusunda danışmanlık da yapmıştı. Warsh'ın, görev süresi mayıs ayında sona erecek olan mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçmesi bekleniyor.

Adaylık, 55 yaşındaki Warsh için Fed yönetimine bir geri dönüş anlamı taşıyor. Trump, 2017 yılında Fed başkanlığı tercihini Powell'dan yana kullanmış ve Warsh bu görev için seçilmemişti.

Altın neden düşüyor? Piyasaların "Kevin Warsh" depremi: İsmini duymak çöküş getirdi

Adaylığın United States Senate tarafından onaylanması halinde Warsh, birçok ekonomist ve yatırımcının BEYAZ Saray'ın baskısıyla Fed'in geleneksel bağımsızlığının zayıflayabileceği yönünde endişe duyduğu bir dönemde ABD para politikasının başına geçmiş olacak.

Fed'e Bitcoin Dostu Başkan: Kevin Warsh Fed Başkanı Olursa Kripto Paralar Yükselir mi?

Warsh, 2025 yılında faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini savunarak kamuoyu önünde başkanla benzer bir çizgi izlemiş, geçmişte enflasyonla mücadelede benimsediği daha sert tutumdan farklı bir yaklaşım sergilemişti.