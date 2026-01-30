Jerome Powell’ın görev süresinin dolmasına aylar kala, BEYAZ Saray’dan gelen "Kevin Warsh" hamlesi finans dünyasında taşları yerinden oynattı. 2006-2011 yılları arasında Fed yönetiminde bulunan ve Wall Street tecrübesiyle tanınan Warsh, kripto topluluğu tarafından "teknolojiye en hakim aday" olarak görülüyor. Ancak piyasanın bu habere ilk tepkisi beklentilerin aksine oldukça dalgalı oldu.

"BITCOIN MODERN BİR ALTINDIR"

Kevin Warsh’ı diğer adaylardan ayıran en büyük özellik, Bitcoin’e olan bakış açısı. Warsh, daha önceki pek çok açıklamasında Bitcoin’i "sürdürülebilir bir değer deposu" ve "dijital altın" olarak tanımlamıştı. Kripto savunucuları, onun başkanlığında Fed’in dijital varlıklara karşı daha yapıcı bir düzenleme (regülasyon) dili benimseyeceğini umuyor.

Adaylığın resmileştiği 30 Ocak 2026 sabahında Bitcoin fiyatında %2,5’lik bir geri çekilme yaşandı. Uzmanlar bu durumu iki ana nedene bağlıyor:

Likidite Endişesi: Warsh, her ne kadar Bitcoin'i sevse de para politikasında "şahin" (sıkılaştırma yanlısı) bir duruşa sahip. Fed bilançosunun küçültülmesi ve enflasyonla tavizsiz mücadele taraftarı olması, piyasadaki "ucuz para" döneminin sonu anlamına gelebilir.

Kurumsal Disiplin: Warsh’ın kriptoyu bir "oyuncak" değil, "finansal bir varlık" olarak görmesi, sektörün çok daha sıkı denetimlere tabi tutulacağı korkusunu tetikledi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Kripto stratejisti Damien Boey'e göre, Warsh’ın gelişi uzun vadede güven tazeleyici ancak kısa vadede sancılı olabilir. Boey, "Bitcoin, Warsh döneminde meşruiyet kazanacaktır ancak Fed’in muslukları kısması spekülatif rallilerin önünü kesebilir," değerlendirmesinde bulundu.