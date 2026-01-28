Küresel piyasaların odağındaki ABD Merkez Bankası (Fed), bu akşam saat 22:00’de faiz kararını açıklayacak. Faizlerin sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılsa da, dijital varlık yatırımcıları için asıl kritik süreç saat 22:30’da Fed Başkanı Powell’ın mikrofona geçmesiyle başlayacak. 2025’in son çeyreğindeki yükseliş ivmesini korumaya çalışan kripto paralar, bu akşam "tamam mı devam mı" sorusuna yanıt arayacak.

Fed Faiz Kararı Altın ve Gümüş Fiyatlarını Nasıl Etkiler?

Bitcoin’de HEDEF 95 Bin Dolar mı?

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin (BTC), karar öncesi 88.000 dolar bandında dengelenmiş durumda.

Pozitif Senaryoda: Powell’ın Mart ayı için faiz indirimi kapısını açık bırakması durumunda, Bitcoin’in hızla 90.000 dolar direncini kırması ve 95.000 dolar yolculuğuna başlaması bekleniyor.

Negatif Senaryoda: Eğer Fed "enflasyonla mücadele henüz bitmedi" diyerek şahin bir tona bürünürse, BTC’de 85.000 dolar seviyesine kadar bir düzeltme yaşanabilir.

Ethereum’da 3 Bin Dolar Savaşı

Ethereum (ETH), son haftalarda 3.000 dolar seviyesindeki psikolojik savaşına devam ediyor. Analistler, Fed’in piyasaya likidite güveni vermesi durumunda ETH’nin 3.200 - 3.400 dolar bölgesine hızlı bir atak yapabileceğini öngörüyor. Ancak Powell’ın açıklamaları dolar endeksini (DXY) güçlendirirse, Ethereum’un 2.800 dolar desteğine çekilme riski bulunuyor.

Uzmanlar Uyarıyor: "İğnelere Dikkat!"

Finans analistleri, Fed kararlarının açıklandığı dakikalarda kripto borsalarında "long" ve "short" pozisyonların tasfiye edilmesi için her iki yöne de sert fiyat hareketleri (iğne) görülebileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle 2026’nın ilk toplantısı olması sebebiyle Powell’ın sadece faiz değil, ABD ekonomisindeki genel gidişat ve istihdam piyasasına yönelik kuracağı cümleler, kripto para gibi riskli varlıkların yılın ilk yarısındaki rotasını belirleyecek.