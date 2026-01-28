Küresel piyasalarda "güvenli liman" denilince akla gelen altın ve gümüş, bu akşamki Fed kararı öncesinde tarihinin en hareketli günlerinden birini yaşıyor. Altın ons başına 5.100 dolar, gümüş ise 113 dolar seviyelerindeki rekor bölgelerde tutunmaya çalışırken, Jerome Powell’ın ağzından çıkacak her kelime bu metallerin yönünü tayin edecek.

Ters Orantı Mantığı: Faiz Artarsa Altın Neden Düşer?

Temel kural şudur: Fed faizleri artırırsa veya yüksek tutmaya devam ederse, altın ve gümüş genellikle baskılanır. Bunun iki sebebi vardır:

Fırsat Maliyeti: Altın ve gümüş faiz getirisi olmayan varlıklardır. Faizler yükseldiğinde yatırımcılar, nakitlerini faiz getiren tahvil veya mevduat gibi araçlara kaydırmayı tercih eder.

Doların Gücü: Yüksek faiz doları güçlendirir. Emtialar dolar cinsinden fiyatlandığı için, dolar değer kazandığında bu madenleri satın almak diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için pahalılaşır ve talep düşer.

Bu Akşam İçin Olası Senaryolar

1. Senaryo: Şahin Duruş (Faiz Sabit + Sert Açıklamalar)

Fed faizi beklediği gibi sabit tutar ancak Powell, "Enflasyon hâlâ riskli, faizleri uzun süre yüksek tutacağız" derse:

Altın: Rekor seviyelerden 4.800 - 4.900 dolar bandına doğru bir düzeltme görebiliriz.

Gümüş: Altına göre daha "agresif" hareket ettiği için 100 dolar sınırına doğru sert bir geri çekilme yaşanabilir.

2. Senaryo: Güvercin Duruş (Faiz Sabit + İndirim Sinyali)

Faizler sabit kalır ancak Powell, "Ekonomide soğuma var, Mart veya Haziran'da indirim yapabiliriz" mesajı verirse:

Altın: 5.100 dolar direncini kırıp 5.300 - 5.500 dolar yolculuğuna başlayabilir.

Gümüş: Sanayi talebinin de desteğiyle 125 dolar seviyelerini test edebilir.

2026 Dinamikleri: Neden Bu Sefer Farklı?

Geçmiş yılların aksine 2026’da altın ve gümüş, sadece faizle değil; jeopolitik gerginlikler, ABD hükümetinin borç krizi ve merkez bankalarının yoğun altın alımlarıyla destekleniyor. Bu yüzden, Fed faizleri indirmese bile metallerdeki düşüşün sınırlı kalacağı ve "alım fırsatı" olarak görüleceği uzmanlarca sıkça vurgulanıyor.

🇹🇷 Gram Altın ve Gümüş Ne Olur?

Türkiye'deki yatırımcı için durum çift taraflı:

Ons yükselir + Dolar/TL artarsa: Gram altın ve gümüşte "çifte ralli" izleriz.

Ons düşer + Dolar/TL artarsa: İç piyasada fiyatlar ons tarafındaki düşüşü dolar kuruyla dengeleyerek yatay seyredebilir.

Özetle: Fed bu akşam piyasaya "erken bahar" müjdesi verirse altın ve gümüşte yeni zirveler kaçınılmaz olur. Ancak "bekle ve gör" mesajı, kısa vadeli bir kâr satışını tetikleyebilir.