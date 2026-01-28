Memiş, altın başta olmak üzere değerli metallerde yaşanan hareketlerin klasik analiz yöntemleriyle açıklanamayacak yeni bir döneme işaret ettiğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

İslam Memiş’e göre altındaki yükseliş tek başına altına özgü değil. Değerli metallerin tamamında olağan dışı bir süreç yaşanıyor. Memiş, bu süreci şu maddelerle özetledi:

1. Değerli metallerin tamamında yeni bir trend var

Altın, gümüş, platin, paladyum ve bakırda teknik analizle açıklanması zor fiyat hareketleri yaşanıyor. Bu durum, küresel piyasalarda emtia tarafında yeni bir döneme girildiğine işaret ediyor.

2. Küresel ölçekte “emtia savaşları” başladı

Memiş’e göre ABD’nin altın, Çin’in ise gümüş tarafında pozisyon aldığı yeni bir ekonomik mücadele süreci yaşanıyor. Bu da altın talebini sürekli canlı tutuyor.

3. Artık fiyat değil, miktar önemli

Piyasalarda odak noktasının fiyattan çok “sahip olunan miktar” haline geldiğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların altını kısa vadeli fiyat hareketleriyle değil, uzun vadeli varlık olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

4. Büyük ekonomik dönüşüm öne çekildi

Dijital para sistemleri ve küresel para düzenine yönelik planlanan büyük dönüşüm sürecinin hızlandığını belirten Memiş, bu gelişmelerin altına olan ilgiyi artırdığını söyledi.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Memiş, altın fiyatlarında dalgalanmaların kaçınılmaz olduğunu ancak ana trendin yukarı yönlü kaldığını belirtti. Altının her geçen yıl kendini yeniden aratan bir emtia olduğunu söyleyen Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş eğiliminin korunacağını dile getirdi.

FİYAT BEKLENTİLERİ

İslam Memiş, altın piyasasında sert iniş çıkışların görülebileceğini ancak genel görünümün yukarı olduğunu ifade etti. Beklentilere ilişkin olarak:

Gram altında 10.000 TL, Ons altında 5.500 dolar seviyelerinin orta–uzun vadede gündeme gelebileceğini söyledi.

Buna karşın düzeltme hareketlerinin de sağlıklı piyasa yapısının bir parçası olduğunu vurguladı.