RBC Capital Markets, altın piyasasına ilişkin yayımladığı son raporda, mevcut yükseliş trendinin yıl sonuna kadar korunabileceğine işaret etti. Banka, yükselişin 2026 yılında da devam etmesi halinde ons altın fiyatının 7 bin 100 dolara kadar çıkabileceğini öngördü.

Raporda, altın fiyatlarının RBC'nin önceki tahminlerinin üzerine çıktığı belirtilirken, mevcut makroekonomik koşulların altın için destekleyici olmaya devam ettiği vurgulandı.

MAKRO BELİRSİZLİKLER ALTINI DESTEKLİYOR

RBC değerlendirmesinde; ticaret gerilimleri, siyasi ve jeopolitik belirsizlikler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelerin, altın fiyatlarını yukarı taşıyan başlıca unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi. Bu faktörlerin, yatırımcıların güvenli liman talebini güçlü tuttuğu kaydedildi.

TALEP TARAFINDA ZAYIFLAMA SİNYALİ YOK

Raporda, merkez bankaları ve yatırımcılar kaynaklı altın talebinde herhangi bir zayıflama işareti görülmediği belirtildi. RBC, altına dayalı ETP varlıklarının fiyatlarla birlikte artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, yükselişin yalnızca fiyat hareketinden ibaret olmadığını, talep tarafından da desteklendiğini aktardı.

RALLİ TARİHSEL DÖNGÜLERLE UYUMLU

Banka, mevcut yükseliş sürecinin yaklaşık 844 gündür devam ettiğini hatırlatarak, bunun tarihsel altın rallileriyle karşılaştırıldığında olağan dışı bir tablo oluşturmadığını vurguladı. Tarihsel ortalamaların, bu yükselişin eylül veya aralık aylarına kadar sürebileceğine işaret ettiği ifade edildi.

YUKARI YÖNLÜ RİSK KORUNUYOR

RBC, 2026 yılında da 2025'te görülen yaklaşık yüzde 65'lik artış oranının tekrarlanması halinde, ons altının yıl sonuna kadar 7 bin 100 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Banka değerlendirmesinde, yatırımcılar veya merkez bankaları cephesinde talep birikimine ilişkin bir "Tükenme" işareti bulunmadığı ve bu nedenle altın fiyatlarında yukarı yönlü riskin devam ettiği belirtildi.

ALTIN BUGÜN YENİ REKORLAR KIRDI

Fed’in faiz kararı öncesi zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler altını rekor seviyelere taşıdı. Ons altın 5 bin 300 doları, gram altın 7 bin 400 TL’yi aşarken, uzmanlar yükselişin arkasında küresel belirsizlikler ve dolara olan güven kaybının bulunduğunu belirtiyor.

Ons altın saat 15.25 itibarıyla 5 bin 260 dolar seviyesinde seyrederken gram altın fiyatları aynı saat itibarıyla 7.340,87 TL seyrini sürdürüyor.