Meclis’te Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Gökhan Günaydın, kanun teklifinin yasalaşma sürecinde CHP olarak verdikleri mücadeleyi hatırlattı.

Günaydın, "Bu teklifin yasalaşmaması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'da iki hafta boyunca 24 saat nöbet tuttuk. Ancak tüm itirazlarımıza rağmen düzenleme yasalaştı," ifadelerini kullandı.

HEDEF: İNSAN ONURUNA YAKIŞIR MAAŞ

Başvurunun bu sabah itibarıyla AYM’ye teslim edildiğini belirten Günaydın, iptal talebinin gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Amacımız, idareye bu yetersiz rakamdan vazgeçip, tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir ücret seviyesi belirlemesi konusunda yeni bir fırsat tanımaktır. Anayasa Mahkemesi'nin başvurumuzu öncelikle ele almasını bekliyoruz."