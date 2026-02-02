Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi tam bir "çıkmaza" dönüştü.

Pandemi sonrası personel yetersizliği ile başlayan süreç, bugün profesyonel yazılımlar kullanan aracı kurumların kuşatması altında.

Vatandaşın bireysel olarak ücretsiz randevu alması imkansız hale gelirken, sistem "parayı veren düdüğü çalar" noktasına evrildi.

YAZILIMLAR DEVREDE: SANİYELER İÇİNDE KAPANAN KONTENJANLAR

Vize krizinin odağında, konsoloslukların randevu sistemlerini takip eden özel bot yazılımlar yer alıyor.

Bireysel bir kullanıcının sisteme girip bilgilerini doldurması dakikalar sürerken, aracı şirketlerin kullandığı yazılımlar açılan kontenjanları saniyeler içinde kendi listelerindeki kişiler adına kapatıyor.

Bu durum, Almanya, Fransa ve İtalya gibi yoğun talep gören ülkelerde bekleme sürelerini 1 yıla kadar çıkarırken; Estonya, Malta ve Danimarka gibi ülkeler için "aynı gün randevu" garantisi veren bir sektör doğurdu.

"GARANTİLİ VİZE" BORSASI: 600 EUROYA 5 YIL

Sosyal medya platformları, denetimsiz vize danışmanlık ilanlarıyla dolup taşıyor. "Schengen derdine son" ve "yüzde 100 garantili vize" sloganlarıyla pazarlanan bu hizmetlerin faturası ise oldukça ağır:

• Standart Randevu Hizmeti: Vize ve resmi aracı kurum ücretlerine ek olarak ortalama 175 euro.

• 5 Yıllık "VİP" Paket: Seyahat sigortası, konaklama ve uçak rezervasyonu dahil 600 euro.

VATANDAŞ MECBUR BIRAKILIYOR

Bireysel başvuruların sistem tarafından sürekli reddedilmesi veya "uygun randevu yok" uyarısıyla karşılaşılması, acil seyahati olan iş insanlarını, öğrencileri ve turistleri bu yüksek ücretleri ödemeye mahkum ediyor.

Uzmanlar, konsoloslukların güvenlik duvarlarını artırması gerektiğini belirtirken, vatandaşlar bu "yazılımsal ambargonun" bir an önce çözülmesini bekliyor.