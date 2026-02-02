Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulan yeni düzenleme ile Borsa İstanbul, piyasa işleyişini desteklemek ve volatiliteyi yönetmek amacıyla belirli enstrümanların taban fiyat limitlerini güncelledi.

Saat 10:15 itibarıyla devreye giren bu kararla birlikte, yatırım fonları ve sertifikalarda işlem serbestisi artırılırken düşüş marjları genişletildi.

Borsa İstanbul duyurdu: Fon ve sertifikalarda taban marjı iki katına çıktı!

LİMİTLER İKİ KATINA ÇIKARILDI

Yapılan düzenleme kapsamında, özellikle emtia bazlı araçlarda alt fiyat limiti oranlarında ciddi bir esneme yapıldı:

• ALTINS1 Sertifikası: Daha önce yüzde 5 olarak uygulanan alt fiyat limiti oranı, iki katına çıkarılarak yüzde 10 seviyesine yükseltildi.

• Yatırım Fonları: GLDTR, ISGLK ve ZGOLD gibi fonlarda taban marjı yüzde 10’dan yüzde 20’ye; gümüş odaklı GMSTR fonunda ise yüzde 10’dan yüzde 35’e çekildi.

"DİJİTAL ALTIN" SERTİFİKASINDA DEPREM: YÜZDE 10 KAYIP!

Düzenlemenin hemen ardından, yatırımcılar arasında "dijital yastık altı" olarak nitelendirilen Darphane Altın Sertifikası (ALTINS1) satış baskısının kurbanı oldu.

Ocak ayında 116 TL seviyelerini aşarak rekor kıran ancak fiziki altın ile arasındaki fiyat makası açılan sertifika, yeni marj oranının etkisiyle hızla değer kaybetti.

Haftanın ve şubat ayının ilk işlem gününde yüzde 10 oranında değer kaybeden sertifika, 76,97 TL seviyesinden işlem görerek taban fiyata ulaştı.

İslam Memiş'ten sert uyarı! "Altın ve gümüş yatırımcısını silkeleyecekler"

GRAM ALTIN 6.460 LİRA SEVİYESİNDE

Altın piyasasında geçen hafta başlayan düşüş dalgası, bugün gram altın tarafında da hissedildi. Saat 11:27 itibarıyla gram altın fiyatları yüzde 4 oranında geri çekilerek 6.460 TL seviyelerine geriledi.

Uzmanlar, sertifikadaki sert düşüşün hem küresel altın fiyatlarındaki geri çekilmeden hem de Borsa İstanbul'daki marj genişlemesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Bu düzenleme, piyasa yapıcıların ve kurumsal yatırımcıların satış baskısını daha hızlı fiyatlamasına olanak tanırken, küçük yatırımcılar için volatilite riskini artırmış görünüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

