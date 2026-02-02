Haber Global ekranlarında ve kendisine ait "Paranın Şifresi" YouTube kanalında piyasaların nabzını tutan İslam Memiş, 2026 yılının varlıklara sahip çıkma yılı olduğunu vurguladı. Ocak ayındaki zirvelerin ardından gelen sert satışların özellikle kaldıraçlı işlem yapanları zor durumda bıraktığını belirten Memiş, yatırımcılar için kritik bir yol haritası çizdi.

"SAĞLIKLI BİR PİYASA YOK, TAMAMEN SPEKÜLASYON"

Piyasalarda yaşanan geri çekilmelerin sağlıklı bir fiyatlamadan ziyade manipülatif olduğunu savunan Memiş, şu uyarılarda bulundu:

"Ocak ayında zirveleri görüyorduk, şimdi çöküşleri görüyoruz. Bu sene altın ve gümüş yatırımcısını silkeleyecekler. İnsanları 'artık yükselmeyecek' diye kandırdılar. Sağlıklı bir piyasa yok karşımızda; bu tamamen spekülasyondur ve yıl boyunca devam edecek."

"7 BİN TL ALTI ALIM FIRSATIDIR"

Düğün yapacakları ve altın borcu olanları rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Memiş, gram altın ve ons altın için teknik seviyeleri paylaştı. Ons altında 5.800 dolar seviyesinin direnç olmaya devam ettiğini belirten uzman, gram altın için alım fırsatlarına dikkat çekti:

7.000 TL seviyesinin altındaki hareket bir alım fırsatıdır. Yıl sonu için 10.000 TL hedefim güncelliğini koruyor.

2026 yılının şampiyonunun gümüş olmayacağını daha önce de söylemiştim. Emtia tarafında çok konuşulan bir yıl olacak ancak gümüş tarafında yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.