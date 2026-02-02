Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., kurumsal yapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında üst düzey bir görevlendirme gerçekleştirdiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan açıklamada, lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinin başına deneyimli bir ismin getirildiği belirtildi.

GÖREV BAŞLANGICI BUGÜN İTİBARIYLA GEÇERLİ

Mega Metal Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Tufan Başarır'ın ataması 2 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Başarır, şirketin stratejik öneme sahip lojistik ve satın alma süreçlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.