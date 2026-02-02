Borsa İstanbul yönetimi, özellikle emtia bazlı fonlar ve sertifikalarda işlem serbestisini artıracak önemli limit değişikliklerini saat 10:15 itibarıyla uygulamaya koydu.

• ALTIN.S1 Emtia Sertifikası: Daha önce yüzde 5 olarak uygulanan alt fiyat limiti oranı, iki katına çıkarılarak yüzde 10 seviyesine yükseltildi.

• GLDTR.F, ISGLK.F ve ZGOLD.F: Altın ve kıymetli maden odaklı bu borsa yatırım fonlarında uygulanan yüzde 10 oranındaki taban marjı, yüzde 20'ye çıkarıldı.

• GMSTR.F Gümüş Fonu: En keskin değişiklik gümüş fonunda yaşandı. GMSTR.F sırasındaki taban fiyat limiti oranı yüzde 10'dan yüzde 35'e kadar esnetildi.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yapılan bu düzenleme, ilgili fon ve sertifikaların gün içerisinde yaşayabileceği düşüş marjını genişletiyor.

Özellikle gümüş fonundaki (GMSTR) yüzde 35'lik yeni limit, yatırımcıların ani fiyat hareketlerine karşı daha geniş bir alanda işlem yapabilmesine olanak tanıyacak.

Bu değişiklikler bugün saat 10:15'ten itibaren geçerli olmak üzere sistemde aktif hale getirilmiştir.