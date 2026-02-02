Küresel otomotiv sektörü, tarihinin en büyük jeopolitik sınavlarından birini veriyor.

Ford’un, Çin’in teknoloji harikası Xiaomi ile ABD pazarını kapsayacak bir ortaklık peşinde olduğu söylentileri, Washington’da sert bir siyasi dirençle karşılaştı.

İddialar her ne kadar iki dev tarafından reddedilse de "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diyen piyasalar ve siyasetçiler tartışmayı alevlendirdi.

ORTAK GİRİŞİM Mİ, TRUVA ATI MI?

Sektöre yakın kaynaklara göre Ford, sadece Xiaomi ile değil, dünyanın en büyük EV üreticisi BYD ile de temas halinde. İddia edilen senaryo; Çinli üreticilerin yüksek teknolojisi ile Ford’un Amerikan pazarındaki köklü üretim gücünü birleştirecek bir ortak girişim kurulması.

Ancak bu ihtimal, Washington’da "Çinli araçların ABD’ye arka kapıdan girişi" olarak nitelendiriliyor.

WASHİNGTON’DAN SERT TEPKİ: "BAĞIMLILIK RİSKİ"

Haberlerin yayılmasıyla birlikte ABD Kongresi’nden art arda uyarılar geldi.

Bazı üyeler, Ford’un daha önce batarya devi CATL ile yaptığı tartışmalı anlaşmayı hatırlatarak; yazılım, veri güvenliği ve teknolojik bağımlılık konularında Çinli şirketlerle kurulacak her türlü bağın ulusal güvenlik riski taşıdığını savundu.

TARAFLAR "ASILSIZ" DEDİ AMA...

Ford ve Xiaomi cephesinden yapılan ortak açıklamada, görüşme iddiaları "tamamen asılsız" olarak nitelendirildi. Ancak spekülasyonları besleyen asıl gelişme, Ford CEO’su Jim Farley’nin kısa süre önce yaptığı itiraf gibi açıklamalar oldu. Farley, Çinli üreticilerin rekabet gücünü överken, bu şirketleri Batılı devler için "varoluşsal bir tehdit" olarak tanımlamıştı.

TRUMP DÖNEMİ GÜMRÜK DUVARLARI AŞILABİLİR Mİ?

Donald Trump yönetiminin Çin menşeli araçlara uyguladığı yüzde 100’e varan gümrük vergileri ve yazılım kısıtlamaları, Çinli markaların ABD pazarına girmesini fiziksel olarak engelliyor.

Ancak Avrupa ve Latin Amerika’da fırtına gibi ESEN BYD ve Geely gibi markaların, yerel ortaklıklar yoluyla bu duvarları "lisanslama" veya "yerli üretim" modelleriyle aşmaya çalışabileceği konuşuluyor.

Görünen o ki; Ford ve Xiaomi arasındaki iddialar sadece bir iş birliği söylentisi değil, aynı zamanda küresel otomotiv savaşının yeni cephesi.