Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) üst düzey atama kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan 2026/43 sayılı karar ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara, Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığı görevlerine atandı.

Atama kararı, 3 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yer aldı ve 2 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Karar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 29. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7. maddeleri kapsamında alındı.

Merkez Bankası’nda Yeni Dönem

Söz konusu atamalar, para politikası kararlarının alındığı PPK’nın yapısı ve yönelimi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan yardımcılarının, faiz politikası, enflasyonla mücadele ve finansal istikrar başlıklarında aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

Fatma Özkul Kimdir?

Fatma Özkul, Merkez Bankası bünyesinde uzun yıllardır görev yapan deneyimli bir ekonomisttir.

Para politikası, makroekonomik analiz ve merkez bankacılığı alanlarında çalışmalarıyla tanınır.

Atama öncesinde Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev almış, politika karar süreçlerinde etkin rol oynamıştır.

Akademik ve teknik altyapısı, özellikle enflasyon analizi ve para aktarım mekanizması üzerine yoğunlaşmaktadır.

Gazi İshak Kara Kimdir?

Gazi İshak Kara, finansal piyasalar ve para politikası alanında uzman bir isimdir.

Merkez Bankası’nda farklı kademelerde görev almış, politika oluşturma süreçlerinde tecrübe kazanmıştır.

PPK üyeliği döneminde para politikası kararlarında aktif sorumluluk üstlenmiştir.

Finansal istikrar, bankacılık sistemi ve piyasa dinamikleri konularındaki çalışmalarıyla bilinir.

Gözler, önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantıları ve yapılacak ilk açıklamalarda olacak.