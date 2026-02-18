Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Şubat tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde yağışlı hava dalgası etkisini sürdürürken 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de fırtına beklenirken; birçok kentte sağanak, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, güney ve batı kıyılarda gök gürültülü sağanak öne çıkacak.
Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile ilerleyen saatlerde Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Toroslar Mevkii’nde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.
BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ
Yağışların; İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Adana’nın kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batısında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don riski bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU
Batı kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıkta düşüş beklenirken, ülke genelinde değerlerin mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği bildirildi. Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) görülebilir.
KRİTİK UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ
Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar riskine karşı dikkatli olunması istendi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş ve çamur yağışı görülebilir.
SARI KODLA UYARILAN İLLER
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, KONYA, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Aksaray, Karaman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı.
İşte bölge bölge hava durumları...
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinde çok bulutlu hava ve aralıklı yağmur bekleniyor. Trakya’da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar görülebilir. Rüzgar kuzeybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.
Çanakkale 9°C: Aralıklı sağanak
Edirne 7°C: Yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar
İstanbul 9°C: Aralıklı sağanak
Kocaeli 12°C: Aralıklı sağanak
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kıyılarda kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat) etkili olacak.
Afyonkarahisar 8°C: Yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar
Aydın 12°C: Gök gürültülü sağanak
İzmir 13°C: Gök gürültülü sağanak
Muğla 9°C: Gök gürültülü sağanak
AKDENİZ
Isparta ve Burdur hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli sağanak ve kıyılarda gök gürültülü yağış bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde zamanla kar görülebilir. Adana’nın kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batısında çok kuvvetli ve şiddetli yağış öngörülüyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı var.
Adana 17°C: Kuvvetli sağanak, kuzeyde yer yer şiddetli
Antalya 17°C: Doğusunda kuvvetli sağanak
Hatay 15°C: Yer yer kuvvetli sağanak
Isparta 11°C: Aralıklı yağmur
İÇ ANADOLU
Güney kesimlerde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Kuzey ve doğunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esecek.
Ankara 10°C: Yağmur, yükseklerde kar
Eskişehir 11°C: Yağmur, yükseklerde kar
Konya 11°C: Sağanak
Sivas 11°C: Yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde yağış etkili olacak, iç kesimlerde zamanla kar görülebilir. Kıyılarda kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat) bekleniyor.
Bolu 10°C: Yağmur, zamanla kar
Düzce 13°C: Sağanak
Sinop 17°C: Yağmur, yüksekleri kar
Zonguldak 13°C: Sağanak
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Yağışlı hava bölge genelinde etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar görülebilir. İç kesimlerde kuvvetli rüzgar (40-75 km/saat) bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.
Amasya 13°C: Sağanak
Rize 19°C: Akşam ve gece sağanak
Samsun 19°C: Aralıklı sağanak
Trabzon 20°C: Akşam ve gece sağanak
DOĞU ANADOLU
Bölgenin batısı ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağış bekleniyor. Malatya ve Elazığ’da yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey ve doğuda kar etkili olacak. Yüksek kesimlerde buzlanma, don ve çığ riski var.
Erzurum 6°C: Karla karışık yağmur ve kar
Kars 4°C: Karla karışık yağmur ve kar
Malatya 12°C: Yağmur, yükseklerde kar
Van 10°C: Akşam ve gece karla karışık yağmur ve kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak bekleniyor. Genelinde toz taşınımı görülecek.
Diyarbakır 15°C: Sağanak
Antep 11°C: Yer yer kuvvetli sağanak
Siirt 17°C: Sağanak
Urfa 16°C: Sağanak
SARI KOD NEDİR?
Sarı kod, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve hava durumunun potansiyel risk oluşturabileceğini, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirten uyarı seviyesidir.