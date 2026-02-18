Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, güney ve batı kıyılarda gök gürültülü sağanak öne çıkacak.

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile ilerleyen saatlerde Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Toroslar Mevkii’nde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Yağışların; İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Adana’nın kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batısında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don riski bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Batı kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıkta düşüş beklenirken, ülke genelinde değerlerin mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği bildirildi. Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) görülebilir.

KRİTİK UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş ve çamur yağışı görülebilir.

SARI KODLA UYARILAN İLLER

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, KONYA, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Aksaray, Karaman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İşte bölge bölge hava durumları...

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinde çok bulutlu hava ve aralıklı yağmur bekleniyor. Trakya’da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar görülebilir. Rüzgar kuzeybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

Çanakkale 9°C: Aralıklı sağanak

Edirne 7°C: Yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar

İstanbul 9°C: Aralıklı sağanak

Kocaeli 12°C: Aralıklı sağanak

EGE BÖLGESİ

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kıyılarda kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat) etkili olacak.

Afyonkarahisar 8°C: Yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar

Aydın 12°C: Gök gürültülü sağanak

İzmir 13°C: Gök gürültülü sağanak

Muğla 9°C: Gök gürültülü sağanak

AKDENİZ

Isparta ve Burdur hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli sağanak ve kıyılarda gök gürültülü yağış bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde zamanla kar görülebilir. Adana’nın kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batısında çok kuvvetli ve şiddetli yağış öngörülüyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı var.

Adana 17°C: Kuvvetli sağanak, kuzeyde yer yer şiddetli

Antalya 17°C: Doğusunda kuvvetli sağanak

Hatay 15°C: Yer yer kuvvetli sağanak

Isparta 11°C: Aralıklı yağmur

İÇ ANADOLU

Güney kesimlerde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Kuzey ve doğunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esecek.

Ankara 10°C: Yağmur, yükseklerde kar

Eskişehir 11°C: Yağmur, yükseklerde kar

Konya 11°C: Sağanak

Sivas 11°C: Yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde yağış etkili olacak, iç kesimlerde zamanla kar görülebilir. Kıyılarda kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat) bekleniyor.

Bolu 10°C: Yağmur, zamanla kar

Düzce 13°C: Sağanak

Sinop 17°C: Yağmur, yüksekleri kar

Zonguldak 13°C: Sağanak

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Yağışlı hava bölge genelinde etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar görülebilir. İç kesimlerde kuvvetli rüzgar (40-75 km/saat) bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Amasya 13°C: Sağanak

Rize 19°C: Akşam ve gece sağanak

Samsun 19°C: Aralıklı sağanak

Trabzon 20°C: Akşam ve gece sağanak

DOĞU ANADOLU

Bölgenin batısı ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağış bekleniyor. Malatya ve Elazığ’da yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey ve doğuda kar etkili olacak. Yüksek kesimlerde buzlanma, don ve çığ riski var.

Erzurum 6°C: Karla karışık yağmur ve kar

Kars 4°C: Karla karışık yağmur ve kar

Malatya 12°C: Yağmur, yükseklerde kar

Van 10°C: Akşam ve gece karla karışık yağmur ve kar

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak bekleniyor. Genelinde toz taşınımı görülecek.

Diyarbakır 15°C: Sağanak

Antep 11°C: Yer yer kuvvetli sağanak

Siirt 17°C: Sağanak

Urfa 16°C: Sağanak

SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve hava durumunun potansiyel risk oluşturabileceğini, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirten uyarı seviyesidir.