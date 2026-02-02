Bir dönem Subway markası altında 43 şube işleten franchise şirketi, yaşadığı mali sıkıntıların ardından iflas etti. Şirketin gelirlerine haciz uygulanmasıyla birlikte nakit akışı tamamen dururken, süreç iflas başvurusuyla sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, franchise şirketi son dönemde artan borç yükü, yükselen kira giderleri ve finansman maliyetleri nedeniyle ciddi ödeme güçlüğü yaşamaya başladı. Alacaklıların başvurusu üzerine şirketin günlük gelirlerine haciz konuldu ve bu durum operasyonların sürdürülemez hale gelmesine yol açtı.

Gelir akışının kesilmesiyle birlikte personel maaşları, tedarikçi ödemeleri ve şube giderleri aksarken, şirket yönetimi daha fazla zarar oluşmaması adına iflas başvurusunda bulunma kararı aldı. Mahkeme süreciyle birlikte 43 şubenin geleceği ve çalışanların alacakları belirsizliğe girdi.

Yetkililer, yaşanan iflasın Subway’in küresel yapısıyla doğrudan ilgili olmadığını, sürecin tamamen Türkiye’de faaliyet gösteren franchise şirketinin mali yapısından kaynaklandığını belirtiyor. Ana MARKA faaliyetlerini sürdürürken, iflas eden şirketin işlettiği şubeler için tasfiye ve devir seçenekleri değerlendiriliyor.

Uzmanlar, son dönemde özellikle franchise zincirlerde artan maliyetler ve daralan tüketici harcamalarının benzer riskleri artırdığına dikkat çekiyor. Gelirlere haciz uygulanmasının ise şirketler açısından kritik bir kırılma noktası olduğu vurgulanıyor.