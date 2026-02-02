Elazığ’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde gerçekleştirilen Ev Sahibi Türkiye 500 bin Sosyal Konut temalı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde kura çekimi töreni düzenlendi.

Törenle birlikte 3 bin 825 hak sahibi yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Kentlerden dönüşümün çok önemli hususlardan birisi olduğunun altını çizen Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Dirençli kentleri ancak bu şekilde ortaya çıkarırız. Belediye başkanlarımız burada. TOKİ modelini kendilerine yeni imar modeli olarak alsınlar. İlçelerdeki bundan sonraki yapılaşma modeli haline getirmelerini isteriz.

Burada başta şehit ailelerimiz olmak üzere bütün Elazığlılar için kura çekiminin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhuriyet en çok kimsesizlerin kimsesidir sözünü yaşıyoruz. TOKİ başkanımız, kurada adı çıkmayanlar üzülmesin inşallah projelerimiz ve kampanyalarımız devam edecek dediler. Bunu bir müjde olarak alıyoruz. Kuranın tekrardan hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"DÜNYA’DA HİÇBİR ÜLKENİN CESARET EDEMEDİĞİ PROJELERLE MİLYONLAR VATANDAŞIMIZI EV SAHİBİ YAPTIK"

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, "İnsanla şehri bütünleştiren konutlar ve sosyal donatılar ürettik. Yatay mimariyi esas alan projeler geliştirdik. Deprem bölgesinde yeni şehir alanları kurduk. 6 Şubat depremleri sonrasında 11 bini Elazığ’da olmak üzere deprem bölgesinde toplamda 455 bin konut gerçekleştirdik. Tarihin en büyük kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Şehirlerimize bahçe kültürünü ihya edecek yüzlerce millet bahçesi kazandırdık. 2019’da 50 bin, 2020 yılında 100 bin ve 2022 yılında 250 bin aileyi kapsayan sosyal konut kampanyaları başlattık. Ülke çapında 1 milyon 750 bin konut rakamına ulaşırken, eğitimden sağlığa, spordan öğrenci yurtlarına, ibadethanelerden millet bahçelerine kadar yaklaşık 66 bin 850 sosyal donatı ürettik. Esnafımıza iş yeri, kamu kuruluşlarımıza binalar inşa ettik. Dünya’da hiçbir devletin maliyet usulü olarak cesaret edemediği projelerle milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Bugün itibariyle ülkemizde bin 633 şantiyemizde 430 bin konut ve diğer sosyal donatıların inşaatı ile yüzbinlerce konutun projeli tasarım çalışmaları devam ediyor. TOKİ olarak güncel rakamla 227.3 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 4 bin 629’u devam eden toplamda 43 bin 345 konut, 3 bin 575 köy evi, 220 ahır, bin 96 dükkan, 23 cami ve millet bahçeleri olmak üzere eğitimden sağlığı kadar onlarca eseri kullanıma açtık" ifadelerini kullandı.

"BU PROJE DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN EV SAHİBİ OLMA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRME PROJESİDİR"

Ülke ve şehir adına çok önemli bir projeye şahitlik etmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını aktaran Elazığ Belediyesi Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Yapılacak olan kura çekiminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün burada bir kura çekimi gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda umutları, yarınları ve geleceği planlıyoruz. Malumunuz olduğu üzere ilimiz 2020 depreminde çok büyük bir imtihandan geçti. Evlerimiz yıkıldı, iş yerlerimiz hasar gördü, mahallelerimiz dağıldı ve yüreklerimiz sızladı. Elazığ’ımız diz çökmedi.

Devletimizle ve milletimizle el ele vererek şehrimizi yeniden inşa ederek yaralarımız sardık. Bugünde nasip olursa 500 bin sosyal konut projemizle birlikte yeni bir başlangıç ve adım atıyoruz. Bu proje dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olma hayalini gerçekleştirme projesidir. Bu proje aynı zamanda gençlerimizin, emeklilerimizin ve sabit gelirli ailelerimizin geleceğe umutla bakabilme projesidir" diye konuştu.

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene; TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri, Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.