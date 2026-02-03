Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/1) başvuru süresinin 11 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 12 Nisan'da uygulanacak 2026-TR-YÖS/1 başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri 11 Şubat'a uzatıldı.

Adaylar, başvuru ve ücret ödeme işlemlerini haftaya çarşamba gününe kadar yapabilecek

Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Seda Emir tarafından yayına alınmıştır
