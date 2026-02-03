Borsa İstanbul, rekor işlem hacimleri ve sektör bazlı ayrışmalarla başladığı şubat ayında yön arayışını sürdürüyor.

Ziraat Yatırım bülteninde piyasanın genel görünümünü değerlendirirken, teknik göstergeleriyle öne çıkan haftalık öneri listesini paylaştı.

TEKNİK RADARDAKİ 4 HİSSE VE HEDEF SEVİYELER

Aracı kurumun paylaştığı "haftalık öneri listesi"nde yer alan hisseler için belirlediği kritik satış ve zarar-kes (stop-loss) seviyeleri şu şekilde:

PERFORMANS ÖZETİ: BIMAS VE ISMEN ÖNDE

Paylaşılan özet görünüm tablosuna göre listedeki hisseler arasında haftalık performansı en yüksek olan yüzde 5,6 ile BIMAS olurken, onu yüzde 5,3 ile ISMEN takip ediyor.

Havacılık devi PGSUS ise haftalık bazda yüzde 0,1'lik yatay bir seyir izledi. Listede negatif bölgede kalan tek hisse yüzde 2,5 düşüş ile TURSG oldu.

ENDEKS ANALİZİ: "13.927 SEVİYESİNE DİKKAT"

Ziraat Yatırım uzmanları, BIST 100 endeksinin döviz bazlı önemli direnç bölgelerine ulaştığı konusunda yatırımcıları uyarıyor.

• Direnç Seviyesi: Yükselişin devamı için 13.927 puanın aşılması gerekiyor.

• Kar Satışı Riski: Bu direnç bölgesi kırılamadığı takdirde, başta bankacılık sektörü olmak üzere endeks genelinde kar satışları görülebilir.

• Destek Bölgesi: Olası geri çekilmelerde 13.653 noktası en yakın destek olarak izlenmeli.

VIOP CEPHESİNDE GÖRÜNÜM

Vadeli işlem piyasasında (VIOP-30 Şubat Kontratı) göstergelerin "aşırı alım" bölgesinde kalmaya devam ettiği belirtiliyor.

Analistler, 15.534 direnci geçilmedikçe kar satışlarının derinleşebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 15.219 seviyesinin kritik olduğunu vurguluyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.