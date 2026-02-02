Şubat ayıyla birlikte emekliler için ek gelir fırsatı gündeme geldi. Bankaların emekli maaş müşterilerini kendi bünyelerine çekmek amacıyla başlattığı kampanyalar kapsamında, 10 bin TL’ye kadar ek ödeme imkânı sunuluyor.

Edinilen bilgilere göre söz konusu ek gelir, emekli maaş promosyonları ve bankaların sunduğu ilave avantajlardan oluşuyor. Maaşını taşıyan ya da mevcut bankasıyla taahhüdünü yenileyen emekliler, bankaya göre değişmekle birlikte tek seferlik nakit ödeme alabiliyor.

Promosyon tutarları, emeklinin aldığı maaş miktarına ve verilen taahhüt süresine göre belirlenirken, bazı bankalar ek kampanyalar, fatura talimatı ödülleri ve kart harcama bonusları ile toplam ödemeyi yukarı çekiyor. Böylece Şubat ayında emeklilerin eline geçecek toplam ek gelir 10 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

Uzmanlar, promosyon kampanyalarından yararlanmak isteyen emeklilerin taahhüt sürelerini, cayma koşullarını ve ek şartları dikkatle incelemesi gerektiğini vurguluyor. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde promosyon tutarlarının yeniden güncellenebileceği de belirtiliyor.

Şubat ayında maaşını taşıma veya promosyon yenileme planı yapan emekliler için bu kampanyalar, mevcut gelirleri destekleyen önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.