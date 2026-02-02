Spot altın fiyatları, yeni haftaya ciddi bir değer kaybıyla başlayarak gün içinde 4.402,36 dolar seviyesini test etti.

Cuma kapanışına göre yaklaşık yüzde 6,5 kayıpla 4.536 dolar civarında seyreden değerli metaldeki bu düşüş, JPMorgan tarafından yapısal bir bozulma olarak görülmüyor.

Banka, reel varlıkların finansal varlıklara karşı üstünlük kurduğu bu dönemde, altının orta vadeli yükseliş ivmesini koruduğunun altını çizdi.

MERKEZ BANKALARI "GÜVENLİ LİMAN"DAN VAZGEÇMİYOR

JPMorgan analizinde, rezerv çeşitlendirme stratejisinin 2026 yılında da devam edeceği vurgulandı.

Banka, dünya genelindeki merkez bankalarının 2026 yılı boyunca yaklaşık 800 tonluk devasa bir altın alımı yapmasını bekliyor.

Bu güçlü kurumsal talebin, piyasadaki fiyat dalgalanmalarına karşı en büyük destek unsuru olacağı ifade ediliyor.

GÜMÜŞTE VOLATİLİTE UYARISI: ALTIN KADAR ŞANSLI DEĞİL

Gümüş cephesinde ise altına kıyasla daha temkinli bir duruş sergileniyor.

Perşembe günü 121,64 dolar ile tarihi rekorunu kıran gümüş, pazartesi günü yüzde 6’yı aşan kayıpla 78,90 dolara kadar geriledi.

JPMorgan analistleri gümüşteki bu kırılganlığı şu nedenlere bağlıyor:

• Kalıcı Alıcı Eksikliği: Altının aksine, gümüşte merkez bankaları gibi kalıcı ve büyük bir alıcı grubunun bulunmaması fiyatları daha kırılgan hale getiriyor.

• Rasyo Riski: Altın-gümüş rasyosunun (oranının) yeniden yükselme riski, gümüşteki yükseliş ivmesini zayıflatıyor.

• Güçlü Taban: Tüm risklere rağmen, 75-80 dolar bandının gümüş için güçlü bir destek (taban) oluşturduğu ve tüm kazanımların geri verilmesinin düşük bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.