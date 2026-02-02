Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 790 bin 85 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 313 bin 327 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 601 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 194 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 331 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 870 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 243 milyon 161 bin 702 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 243 milyon 153 bin 22 metreküp olarak kayıtlara geçti.