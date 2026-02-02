SGK, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı resmi açıklama ile milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimini netleştirdi. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte, Ocak 2026 itibarıyla 16 bin 881 lira olarak uygulanan alt sınır emekli aylığı 20 bin liraya yükseltilmişti. Bu artıştan kaynaklanan fark tutarları, hafta ortasında hak sahiplerine ödenecek.

11,4 MİLYAR LİRALIK DEV KAYNAK

Düzenleme kapsamında emeklilere ve hak sahiplerine yapılacak toplam fark ödemesinin miktarı da belli oldu. SGK verilerine göre, bu artışla birlikte yaklaşık 11,4 milyar lira tutarında bir kaynak emeklilerin hesaplarına aktarılacak.

ÖDEMELER MEVCUT BANKA VE PTT ŞUBELERİNDEN

SGK'nın açıklamasında, ödemelerin herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın, hak sahiplerinin mevcut maaş aldıkları kanallar üzerinden yapılacağı vurgulandı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilerimiz ve hak sahipleri, fark tutarlarını gelir/aylık aldıkları banka veya PTT şubelerinden 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebileceklerdir. Tüm emeklilerimize hayırlı olsun."

Bu gelişme ile birlikte emekliler, ocak ayından doğan maaş farklarını tek seferde almış olacaklar.