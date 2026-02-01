Şirket, söz konusu yatırımın ilaç keşfinden klinik geliştirmeye ve üretime kadar tüm değer zincirini kapsayacağını bildirirken, Çin'de geliştirilen inovasyonun küresel pazarlara taşınmasının hedeflendiğini vurguladı.

Açıklama, AstraZeneca hisselerinin New York Borsası'nda işlem görmeye başlamasından ve şirketin ABD’de 50 milyar dolarlık yatırım planını duyurmasından hemen önce geldi.

ABD, AstraZeneca'nın en büyük pazarı olmayı sürdürürken, Çin şirketin ikinci en büyük gelir kaynağı konumunda bulunuyor. Analistler, bu adımın şirketin ABD ve Çin arasında bilinçli bir DENGE kurma stratejisinin parçası olduğuna dikkat çekiyor. ABD'de artan fiyat baskıları ve düzenleyici belirsizliklerin, küresel ilaç devlerini yenilik arayışında giderek daha fazla Çin'e yönlendirdiği belirtiliyor. Çin'in hızla büyüyen biyoteknoloji ekosistemi de bu eğilimi destekleyen önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

KÜRESEL İLAÇ DEVLERİNDE ÇİN'E YÖNELİŞ ARTIYOR

Son yıllarda büyük ilaç şirketleri ile Çinli biyoteknoloji firmaları arasındaki lisans ve ortaklık anlaşmalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Çin'in güçlü klinik araştırma altyapısı ve erken aşama geliştirme kapasitesi, küresel rekabette ülkeyi öne çıkaran başlıca faktörler arasında yer alıyor.

AstraZeneca, Çin pazarına yönelen tek ilaç devi değil. Londra Borsası'nda işlem gören GSK, temmuz ayında Çinli Hengrui Pharma ile 12 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir anlaşmaya imza atmıştı.

Sektör verilerine göre, Biopharma Dive'ın aktardığı bilgilere göre, küresel ilaç şirketleri ile Çinli biyoteknoloji firmaları arasındaki lisans anlaşmalarının sayısı 2025 itibarıyla 57'ye yükseldi. Sektör temsilcileri, bu tablonun küresel ilaç endüstrisinde ağırlık merkezinin giderek Çin’e kaydığını gösterdiğine işaret ediyor.