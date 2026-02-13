Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından düzenlenen saha ziyaretinde basın mensuplarıyla bir araya gelen YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, Orta Karadeniz'in enerji altyapısını daha modern, dayanıklı ve akıllı bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bilgi, bütçenin şebeke yenileme, kapasite artışı ve genişleme yatırımlarının yanı sıra yeni dağıtım trafo merkezleri, yer altı kablo projeleri ve ileri teknoloji dijital izleme sistemlerini kapsadığını belirtti.

Bakım programı çerçevesinde arıza önleyici periyodik bakım, havai hat ve direk kontrolleri, trafo bakım ve revizyon çalışmaları yapılacağını aktaran Bilgi, izolasyon iyileştirmeleri ile iklim kaynaklı riskleri azaltmaya yönelik güçlendirme uygulamalarının yürütüleceğini kaydetti.

Bilgi, 15 sene önce tamamlanan özelleştirme sürecinin ardından artan nüfus ve abone sayısına paralel olarak enerji talebinin de yükseldiğini belirterek, "1,3 milyon adet direğimiz ve yaklaşık 40 bin kilometre hat uzunluğumuz var. 2,6 milyona yakın abonemiz bulunuyor. Yıllık dağıttığımız enerji yaklaşık 6 milyar kilovatsaat seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Özellikle Ordu ve Samsun'da yapımı devam eden çok sayıda organize sanayi bölgesi olduğunu dile getiren Bilgi, "Tüketimin yüzde 45’i mesken, yüzde 32'si ticarethane, yüzde 15'i sanayi, yüzde 6'sı aydınlatma ve yüzde 2'si tarımsal sulama abonelerinden oluşuyor. Mesken yoğunluğu en yüksek dağıtım şirketlerinden biriyiz." dedi.

2030'A KADAR ELEKTRİK KESİNTİLERİNDE DÜŞÜŞ HEDEFLENİYOR

Bölgede kesintisiz hizmeti hedeflediklerini aktaran Bilgi, müşteri başına ortalama kesinti süresinin 2019'daki 1513 dakikadan 2024 itibarıyla 650 dakikaya gerilediğini, 2030 hedefinin ise 480 dakika olduğunu kaydetti.

2019'da 17,6 olan yıllık kesinti sayısının 2025'te 10'a düştüğünü aktaran Bilgi, 2030 hedefinin ise 6,1 olduğunu dile getirdi.

Bilgi, YEDAŞ'ın kapsamlı teknik ve operasyonel çalışmaları sonucunda kayıp-kaçak oranını yüzde 5,79'a düşürerek şirket tarihinin en iyi seviyesine ulaştığını belirterek, "Şu an tüketici başına yaklaşık 151 kilovatsaat kayıp enerji söz konusu. Bölgemizin bu alanda en düşük kayıp enerji miktarına sahip şirketlerden biri olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaçak kullanımın önlenmesi için saha denetimlerini artırdıklarını ifade eden Bilgi, risk analizine dayalı ve veri odaklı sistemlerle süreci daha sistematik hale getirdiklerini, akıllı sayaçlar, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve Alçak Gerilim İzleme Sistemi (AGİS) sayesinde şebekenin anlık izlenebildiğini kaydetti.

Bilgi, dijitalleşmenin iş süreçlerini dönüştürdüğünü vurgulayarak, "Artık şebeke canlı bir organizma gibi çalışıyor, alarm üretebiliyor, uzaktan kontrol edilebiliyor ve milisaniyeler içinde işlem yapılabiliyor." dedi.

SCADA yatırımlarında önemli mesafe katettiklerini değinen Bilgi, "Kesintiler artık saniyeler içinde tespit edilerek iş emri oluşturuluyor. Eskiden çağrı merkezi ihbarlarını beklerdik, şimdi daha çok bilgilendirme kanalı olarak çalışıyor." diye konuştu.

BAKIM VE YATIRIM BÜTÇESİ 3 KATINA ÇIKACAK

Bilgi, şirketin yatırım sürecine dair stratejik hedeflerini paylaşarak, "Yalnızca bugünün enerji ihtiyacını karşılayan bir altyapı kurmuyoruz, bölgemizin enerji geleceğini inşa ediyoruz. Dağınık yerleşim ve zorlu iklim koşullarına rağmen en zorlu şartlarda dahi kesintisiz enerji sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira seviyesindeki bakım ve yatırım harcamasını yeni dönemde 12,5 milyar liraya çıkaracaklarını kaydeden Bilgi, "Bu artış sayesinde şebekenin 10 yılda ulaşacağı noktaya 2,5 yıl içinde ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Bilgi, son yıllarda kesinti sayısında yaklaşık yüzde 70 oranında iyileşme sağlandığını ifade ederek, süre tarafındaki iyileşmenin ise daha erken başladığını, özellikle 2019-2020 dönemindeki teknolojik yatırımların kesinti sürelerini ciddi şekilde azalttığını kaydetti.

YEDAŞ'ın 5 yıllık yatırım yaklaşımının yalnızca mevcut şebeke ihtiyaçlarına değil, elektrikli araçlar, ısı pompaları ve dijitalleşmeyle artması beklenen gelecekteki talebe de odaklandığını belirten Bilgi, kapasite artışı, şebeke güçlendirme, yeni trafo merkezleri ve dijital izleme altyapısıyla bölgenin değişen tüketim profilini karşılayacak öncü yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.