Tekirdağ Çerkezköy'deki modern fabrikalarında Polipropilen Random Kopolimer (PPR), Poli Vinil Klorür (PVC) boru ve ek parçaları ile PERT boru ile pirinç insert ve bağlantı parçaları üreten şirket, 5 kıtada 90'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1992'de kurucuları Haydar Şahin tarafından kalıp üretimi ve ticareti amacıyla kurulan şirketin, 1995'teki makine yatırımıyla üretimini hızlandırdığını, 2003'te ise iki tescilli markayla ihracat pazarına açıldığını söyledi.

İhracatın yakın coğrafyadan uzak pazarlara doğru genişlemesiyle 2009'da büyük bir fabrika yatırımı yaptıklarını belirten Hot, bu yatırımla bağlantı parçalarında kullanılan metal ürünleri kendi bünyesinde üreten sektördeki öncü firmalardan biri konumuna eriştiklerini anlattı.

Şirketin 2013'e gelindiğinde o tarihe kadar sektördeki en büyük ölçekli ihracat siparişlerini almaya başladığını aktaran Hot, şöyle devam etti:

"Bu yüksek siparişlerin ardından alan darlığı ve makine yetersizliği gündeme geldi. Buradan hareketle 2015'te Tekirdağ Çerkezköy'de yer alan ilk fabrikamızı faaliyete geçirdik. Bu tesiste daha modern, hızlı makinelerle üretim faaliyetlerimizi sürdürdük ve 2014 yılında şirketimiz, Türkiye'nin ilk bin ihracatçı listesine girdi. 2024 yılı itibarıyla da bu listede aralıksız yer almaya devam ettik. Şirketimiz 2021'de İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından 'En çok plastik boru ve bağlantı elemanları ihracatı yapan firma' kategorisinde birincilik ödülüne, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ise ikincilik ödülüne layık görüldü."

"ÖNCÜ FİRMALARINDAN BİRİYİZ"

Sektörde "en karlı, kısa vadede sonuç üreten, sürdürülebilir ve MARKA bilinirliği yüksek firma" olma perspektifiyle hareket ettiklerine işaret eden Hot, "Bu tarifler üzerinden baktığımızda şirketimizin sektörünün öncü firmalarından biri olduğunu söyleyebilirim. Bunu yabancı müşteri ilgisiyle, yurt içi müşteri teveccühüyle ve yurt dışı pazarlardaki satış grafiklerimizle teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hot, 30 yılı aşkın süredir faaliyette olan şirketin güçlü mali yapısına vurgu yaparak, yakın zamanda gerçekleşen halka arzın önceliğinin, geleceğe yönelik yatırımlar, büyüme, karlılık ve sürdürülebilirlik olduğunu belirtti.

Geçmiş başarıları gelecek nesillere taşımak istediklerini aktaran Hot, halka arz gelirlerinin kullanımına ilişkin, "Gelirin yaklaşık yüzde 75'iyle yeni fabrika ve makine yatırımları yapacağız. Entegre bir boru üretim tesisi kurmayı hedefliyoruz, bunun tüm planlarını yaptık. Kalan yüzde 25'lik kısım ise bu yatırımdan doğacak işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için kullanılacak. Özetle, halka arz gelirinin tamamı yatırıma yönlendirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"2026 SONU İTİBARIYLA YATIRIMIN YÜZDE 70'İNİ TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yakın zamanda 1 milyar lira büyüklüğünde bir fabrika yatırımı gerçekleştirecekleri bilgisini paylaşan Hot, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Çerkezköy bölgesinde 3 tesisimiz var ve ikisi fiziki olarak yan yana sayılabilecek yakınlıkta. Bu iki tesisin arasında yaklaşık 40 bin metrekarelik boş bir alan bulunuyor. Bu alanı satın alarak toplamda yaklaşık 75 bin metrekare arazi üzerinde, 40 bin metrekareye yakın kapalı alana sahip entegre bir boru fabrikası kuracağız. İlk yıl yaklaşık yüzde 20 civarında bir kapasite artışı bekliyoruz. Faaliyete geçtiğinde üretim genişlemesi, satış ekibinin yeni ürün talepleri gibi beklentilerin tamamını karşılayacak bir yapı olacak. Ciddi anlamda kar üreteceğini teyit ettik. 2026 yılı sonu itibarıyla bu yatırımın yüzde 65-70'ini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu oranla üretime ve ürün çeşitliliğine ciddi ilaveler olacak. İlk yılın sonunda kapasite artışının yüzde 20-22 seviyesinde olmasını bekliyoruz."

Yatırımın ardından gerçekleşecek kapasite artışıyla sosyal konut projelerinde tedarikçi olmayı amaçladıklarının altını çizen Hot, asıl hedeflerinin ise yurt dışı pazarlarda büyümek olduğunu dile getirdi.

Yurt dışında hakim oldukları pazarlarda devamlılığı sağlamak istediklerini belirten Hot, "Afrika bölgesi öncelikli hedeflerimiz arasında. Nüfus genç, inşaat doygunluğu düşük ve ciddi bir potansiyel var. Bir diğer hedefimiz ise Asya Pasifik. Endonezya, Malezya ve Filipinler gibi yüksek katlı yapı ihtiyacının yoğun olduğu pazarlara uygun ürünlerle girmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Hot, şirketin 30 yıllık serüvenini, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yatırımcılarla büyüterek taşımak istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Formül Plastik samimi bir firmadır. Tedarikçimiz, müşterimiz, yurt içi ya da yurt dışı fark etmez, bunu herkes teyit eder. Samimiyet, ticarette her zaman hissedilir. 90'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Aslında oralarda sadece ürün satmıyor, bayrağımızı ve Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bu sinerjiyi halka arzla daha da büyütmek ve geleceğe taşımak istiyoruz."

(AA)