Garanti BBVA Yatırım, 2026 yılına yönelik beklentilerini içeren “Finansal Piyasalar Stratejisi 2026” raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda küresel para politikalarından jeopolitik risklere, emtia piyasalarından Türkiye ekonomisine kadar birçok başlık detaylı biçimde ele alınırken, TL varlıklar için “potansiyelin fiyatlanacağı bir yıl” vurgusu öne çıktı.

Rapora göre 2025 yılında küresel piyasalarda rekorlar görülürken, 2026’da yapay zeka yatırımları, yeni ticaret mimarisi ve merkez bankalarının manevra alanı temel belirleyiciler olacak. Fed’in faiz indirim sürecine devam etmesi, küresel likidite koşullarının görece destekleyici kalması ve gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye akımlarının sürmesi bekleniyor.

BIST için 16.100 hedefi

Raporda Borsa İstanbul’a ilişkin değerleme analizine de yer verildi. 2026 beklentilerine göre BIST 100’ün gelişmekte olan ülkelere kıyasla ciddi iskontoyla işlem gördüğü belirtilirken, adil çarpan hesaplamaları sonucunda endeks için 16.100 seviyesinde hedef paylaşıldı. Bu hedef, mevcut seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 34’lük potansiyele işaret ediyor. Getirinin önemli kısmının hem kâr artışından hem de çarpan genişlemesinden gelmesi bekleniyor.

Enflasyon, faiz ve dolar beklentisi

Garanti BBVA Yatırım, 2026 yılı sonunda Türkiye’de tüketici enflasyonunun yüzde 25 seviyesinde oluşmasını bekliyor. Raporda TCMB’nin sıkı para politikasını koruyarak kademeli faiz indirimlerine devam edeceği, yıl sonunda politika faizinin yüzde 32 civarında şekillenebileceği öngörülüyor.

Döviz tarafında ise USD/TL için 2026 yıl sonu beklentisi 52 seviyesinde yer aldı. Bu görünüm altında Türk Lirası’nda reel değerlenmenin devam edeceği, TL varlıkların cazibesinin korunacağı vurgulandı.

Altın, gümüş ve petrol cephesi

Raporda emtia piyasalarına da geniş yer ayrıldı. Altında merkez bankası alımları, jeopolitik riskler ve Fed politikalarının destekleyici olmaya devam ettiği belirtilirken, 2026’da fiyat oynaklığının artabileceği ifade edildi. Gümüşte güçlü sanayi talebi öne çıkarılırken, petrol tarafında ise küresel arz fazlası ihtimali nedeniyle aşağı yönlü risklerin öne çıktığına dikkat çekildi. Ham petrol için 2026’da 50–65 dolar bandı öngörüldü.

Hangi sektörler öne çıkıyor?

Garanti BBVA Yatırım, 2026 yılında Türkiye tarafında özellikle bankacılık, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, havacılık, perakende ve savunma sektörlerinin öne çıkabileceğini belirtti. Dezenflasyon süreci, faiz indirimleri ve risk primindeki gerilemenin hisse ve sektör bazlı ayrışmaları artıracağı vurgulandı. Raporda ayrıca model portföy ve hisse bazlı tercihlere de yer verildi.