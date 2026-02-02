2026 yılı Ocak ayı dış ticaret rakamları, küresel ekonomik koşullar ve takvim etkisinin gölgesinde şekillendi. Bakan Ömer Bolat'ın açıklamalarına göre, ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 3,9 azalarak 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakan Bolat, bu düşüşün temel nedeninin takvim etkisi olduğunu vurgularken, yıllık bazdaki güçlü duruşun korunduğuna dikkat çekti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 8,4 MİLYAR DOLAR

Ocak ayı ithalat ve dış ticaret dengesine ilişkin verilerde durağanlık ve sınırlı artışlar öne çıktı:

İthalat: Geçen yıla göre değişim göstermeyerek 28,7 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Dış Ticaret Açığı: Yüzde 11,2 artış göstererek 8,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Karşılama Oranı: Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71 olarak kaydedildi.

Yıllıklandırılmış Açık: Son 12 aylık dış ticaret açığı 92,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

HİZMET İHRACATINDA POZİTİF SEYİR

Mal ticaretindeki takvim etkisine karşın hizmet ihracatındaki yükseliş grafiği devam etti. Bakan Bolat, hizmet ihracatının Ocak ayında yüzde 5,5 artışla 8,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

"TÜRKİYE DIŞ TİCARETTE DAYANIKLILIĞINI KORUYOR"

Yıllıklandırılmış ihracatın yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolara yükselmesini stratejik bir başarı olarak nitelendiren Bakan Bolat, "Küresel ekonomideki zorluklara rağmen ihracatımızın yıllık bazda artış eğilimini sürdürmesi, Türkiye’nin dış ticaretteki dayanıklılığının en büyük göstergesidir," değerlendirmesinde bulundu.