Yeni sistemle birlikte, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’na kayıt yaptıran ekonomist ve katılımcılar, kayıt ve koltuk seçimi işlemlerinin ardından özel bir ankete yönlendiriliyor.

Bu uygulama sayesinde TCMB, raporu açıklamadan hemen önce piyasadaki genel beklentiyi dijital ortamda toplamış olacak.

ANKETTE HANGİ SORULAR YER ALIYOR?

Katılımcılara dört ana başlık altında hem TCMB’nin olası hamleleri hem de kendi kişisel öngörüleri soruluyor:

• TCMB'nin 2026 yıl sonu tahmini: Bankanın resmi tahmininin ne olacağı beklentisi.

• Ara HEDEF öngörüsü: 2026 yıl sonu için belirlenecek ara hedefin seviyesi.

• Kişisel 2026 beklentisi: Katılımcının kendi enflasyon tahmini.

• Kişisel 2027 beklentisi: Orta vadeli enflasyon öngörüsü.

UYGULAMA KALICI HALE GELİYOR

TCMB'den edinilen bilgilere göre bu yeni anket yöntemi sadece şubat ayına özel olmayacak.

Yıl boyunca düzenlenecek olan toplam dört Enflasyon Raporu toplantısının tamamında bu yöntem uygulanmaya devam edecek.

Ayrıca katılımcılar, son başvuru tarihine kadar sisteme girerek verdikleri yanıtları güncelleyebilme imkanına da sahip olacaklar.